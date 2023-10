Machen Sie sich bereit für eine partielle Sonnenfinsternis in British Columbia

An diesem Samstag haben Britisch-Kolumbianer die Gelegenheit, Zeuge einer partiellen Sonnenfinsternis zu werden, was unsere Provinz zum besten Ort in Kanada macht, um dieses astronomische Ereignis zu beobachten. Auch wenn wir nicht den vollen „Feuerring“-Effekt sehen werden, der an manchen Orten auftreten wird, wird die Sonnenfinsternis dennoch ein bemerkenswerter Anblick sein.

Eine ringförmige Sonnenfinsternis, auch „Feuerringfinsternis“ genannt, tritt auf, wenn der Mond an seinem am weitesten von der Erde entfernten Punkt zwischen der Sonne und der Erde vorbeizieht. Dadurch erscheint der Mond kleiner als die Sonne und verdeckt sie nicht vollständig, wodurch eine ringartige Form entsteht. Während die Sonnenfinsternis in Oregon beginnt und sich diagonal über die Vereinigten Staaten, Mexiko sowie Mittel- und Südamerika ausbreitet, werden die Kanadier nur Zeuge einer partiellen Sonnenfinsternis sein.

Je näher man im Süden und Westen ist, desto voller erscheint die Sonnenfinsternis. Daher können die Bewohner des Lower Mainland und des Südens von Vancouver Island mit der dramatischsten Show des Landes rechnen. Während der Sonnenfinsternis scheint es, als ob ein dunkler Schatten über die Seite der Sonne gefallen wäre und deren Gesamthelligkeit gedämpft hätte.

Obwohl die Wettervorhersage für Samstag in Vancouver Regen vorhersagt, der möglicherweise die Sicht beeinträchtigt, wird sich der Himmel während der Sonnenfinsternis dennoch verdunkeln. In der südwestlichen Ecke von BC wird es eine Abdeckung von 70–80 % geben, während der Rest der Provinz eine Abdeckung von 50–70 % verzeichnen wird.

In Vancouver beginnt die partielle Sonnenfinsternis um 8:08 Uhr, erreicht ihren Höhepunkt um 9:20 Uhr und endet um 10:38 Uhr. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen, denn es ist die letzte Chance für Britisch-Kolumbianer, eine zu erleben seit geraumer Zeit eine Sonnenfinsternis. Nach dem 8. April 2024, wenn im Osten Kanadas eine totale Sonnenfinsternis zu sehen sein wird, wird das Land etwa 20 bis 25 Jahre lang keine gute Sicht darauf haben.

Denken Sie daran, während einer Sonnenfinsternis niemals direkt in die Sonne zu schauen, da dies zu schweren Augenverletzungen führen kann. Um das Ereignis sicher beobachten zu können, ist die Verwendung einer speziellen Sonnenbeobachtungsausrüstung oder einer Sonnenfinsternisbrille unerlässlich. Wenn Sie in Vancouver sind, stehen Ihnen in der Astronomieabteilung der University of British Columbia Sonnenfinsternisbrillen zum Ausleihen zur Verfügung.

Stellen Sie also Ihren Wecker und bereiten Sie sich darauf vor, Zeuge dieses faszinierenden Himmelsphänomens zu werden. Genießen Sie die Show und bleiben Sie gesund!

