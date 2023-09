Pflanzenpathologe in Summerland arbeitet an der Heilung der Weinrebenstammkrankheit

By

José Ramón Úrbez-Torres, ein Pflanzenpathologe aus Summerland, und sein Team arbeiten daran, ein Heilmittel für die Weinrebenstammkrankheit (Grapevine Trunk Disease, GTD) zu finden. GTD ist eine komplexe Krankheit, die durch verschiedene Pilze verursacht wird, die Weinreben in British Columbia befallen. Derzeit stehen keine Kontrollmethoden oder Produkte zur Vorbeugung oder Behandlung dieser Krankheiten zur Verfügung.

Um GTD zu bekämpfen, haben Úrbez-Torres und sein Team Labor-, Gewächshaus- und Feldversuche im Forschungs- und Entwicklungszentrum Summerland durchgeführt. Sie haben in British Columbia über 40 bis 50 verschiedene Pilze identifiziert, die mit dieser Krankheit in Zusammenhang stehen. Die Krankheitserreger infizieren die Rebe während der Schnittsaison durch Öffnungen, verringern die Fähigkeit der Pflanze, Wasser und Nährstoffe aufzunehmen, und führen schließlich zu ihrem Absterben.

Der Schwerpunkt der Forschung lag darauf, zu verstehen, wie die Krankheit funktioniert, die in BC vorkommenden Pilzpathogene zu identifizieren und die Umweltbedingungen zu bestimmen, die ihr Wachstum begünstigen. Ziel des Teams ist es, eine nachhaltige Kontrollstrategie zu finden, die auch von Biobauern genutzt werden kann. Sie haben einheimische Pilze in British Columbia identifiziert, die die Fähigkeit besitzen, die mit GTD assoziierten schädlichen Pilze anzugreifen. Diese Pilze können aus der Region stammen und sind für Züchter leicht zugänglich.

Die Forscher haben herausgefunden, dass die Anwendung dieser nützlichen Pilze in Schnittöffnungen als Schutzschild wirken und verhindern kann, dass infektiöse Pilze auf der Pflanze landen oder in sie eindringen. Ihre Forschungsergebnisse wurden in einer wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht und unterstreichen den erfolgreichen Einsatz biologischer Kontrollorganismen gegen GTD.

Obwohl die Entwicklung eines registrierten und verwendbaren Produkts das ultimative Ziel ist, sind noch weitere Forschungsarbeiten erforderlich. In der Zwischenzeit wenden die Erzeuger andere Managementtechniken an, wie zum Beispiel das Beschneiden der Reben zu Beginn des Jahres, um Infektionen um bis zu 80 % zu minimieren. Das Projekt wird vom British Columbia Wine Grape Council und Agriculture and Agri-Food Canada finanziert.

Úrbez-Torres forscht auch zu anderen Problemen der Branche, nicht nur zu Trauben, sondern auch zu Baumfrüchten. Das Projekt beinhaltet die Zusammenarbeit mit Professor Miranda Hart von der Biologieabteilung des UBC Okanagan Campus.

Die Unterstützung durch die Industrie, die Regierung und das Forschungsteam war entscheidend für die Durchführung dieser wichtigen Forschung zur Bekämpfung von GTD.