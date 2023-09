Frösche als Indikatorarten: Verfolgung der Bewegungen und des Überlebens von Columbia Spotted Frogs, um die Eindämmung von Translokationen zu untersuchen

By

Laut Winand, einem an der Studie beteiligten Forscher, spielen Frösche als „Indikatorarten“ eine entscheidende Rolle im Ökosystem. Sie dienen als Frühwarnsystem für die Gesundheit der Umwelt. Winand erklärt, dass ein Rückgang der Froschpopulation oder gesundheitliche Probleme darauf hindeuten, dass das Ökosystem selbst nicht richtig funktioniert.

Frösche sind nicht nur wichtige Indikatoren für die Umweltgesundheit, sie befinden sich auch in der Mitte des Nahrungsnetzes. Sie fungieren als lebenswichtiges Bindeglied, da sie sowohl Beute für einige Tiere als auch Raubtiere für rangniedrigere Arten wie Insekten sind. Dies macht sie für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts und die Funktion als natürlicher „Biokontrollmechanismus“ von unschätzbarem Wert.

In den letzten Jahren hat sich in British Columbia die Praxis der Milderungsumsiedlung, bei der Frösche an neue Standorte umgesiedelt werden, um sie vor Entwicklung oder Lebensraumzerstörung zu schützen, immer häufiger durchgesetzt. Die Auswirkungen dieser Praxis wurden jedoch nicht umfassend untersucht. Laut Winand gibt es nur begrenzte Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit der Translokation, sowohl lokal als auch global.

Um diese Forschungslücke zu schließen, initiierte Winand ein zweijähriges Projekt im Mayook Wetland im Südosten von British Columbia. Das Projekt umfasste den Einsatz von Funk-Trackern und Transponder-Tags, ähnlich wie Mikrochips, um die Bewegungen von Columbia-Fröschen zu überwachen. Die Frösche wurden in drei Gruppen eingeteilt: Eine Gruppe blieb zur Kontrolle in ihrem ursprünglichen Lebensraum, eine andere Gruppe wurde um eine kurze Distanz von etwa einem Kilometer bewegt und eine dritte Gruppe wurde auf eine weitere Distanz von etwa fünf Kilometern umgesiedelt.

Den ganzen Frühling und Sommer über sammelte Winand Daten über die Bewegungen der Frösche und zeichnete ihre Maße, einschließlich Gewicht und Größe, auf, um ihr Wachstum und Überleben zu beurteilen. Das Projekt ist eine Gemeinschaftsinitiative zwischen Ducks Unlimited Canada und dem BC Ministry of Water, Land, and Resource Stewardship.

Obwohl es noch zu früh ist, um die Ergebnisse der Studie festzulegen, hofft Winand, dass sie Aufschluss über die Wirksamkeit der Translokationsminderung geben wird. Sie räumt ein, dass ihre Forschung nur an der Oberfläche kratzt und hofft, dass sie weitere Untersuchungen zu den Auswirkungen der Umsiedlung auf verschiedene Aspekte wie Ressourcenkonkurrenz, Nahrungsverfügbarkeit, Krankheitsübertragung und Genetik anregen wird.

Das Verständnis der Ergebnisse der Verlagerungsminderung ist entscheidend für die Entwicklung effektiver Schutzstrategien und die Sicherung des langfristigen Überlebens der Froschpopulationen. Durch die Untersuchung der Bewegungen und des Überlebens von Columbia-Fröschen können Forscher wertvolle Erkenntnisse über die Auswirkungen der Umsiedlung gewinnen und fundierte Entscheidungen zum Schutz dieser lebenswichtigen Amphibien treffen.

Quellen:

– The Canadian Press (Brieanna Charlebois)