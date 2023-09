Neue Studie untersucht die Auswirkungen der mildernden Umsiedlung auf den Columbia-Frosch

By

Eine neue Studie, die von Megan Winand, einer Masterstudentin der University of British Columbia, durchgeführt wurde, zielt darauf ab, Licht auf die Auswirkungen der mildernden Translokation auf Columbia-Frösche zu werfen. Unter Mitigation Translokation versteht man die Verbringung von Tieren von einem Standort zu einem anderen als Schutzbemühungen bei Bau- oder Entwicklungsprojekten. Während die Verlagerung von Klimaschutzmaßnahmen in British Columbia seit dem Sea to Sky-Projekt immer häufiger vorkommt, wurden ihre Auswirkungen bisher kaum untersucht.

Kolumbianische Fleckenfrösche gelten als wichtige „Indikatorarten“, da sie wertvolle Einblicke in die Gesundheit von Ökosystemen liefern können. Winand erklärt: „Wenn es dem Frosch nicht gut geht, weil er Schadstoffe aus der Luft oder dem Feuchtgebiet selbst aufnimmt, liegt das wahrscheinlich daran, dass es dem Ökosystem nicht gut geht.“ Darüber hinaus spielen diese Frösche eine wichtige Rolle im Nahrungsnetz und dienen sowohl als Beute als auch als Raubtier.

Die von Winand durchgeführte Studie umfasste die Markierung von Columbia-Fröschen im Mayook Wetland in der Nähe von Cranbrook, British Columbia. Die Frösche wurden in drei Gruppen eingeteilt: Eine Gruppe wurde als Kontrollgruppe in ihrem ursprünglichen Lebensraum belassen, eine andere Gruppe wurde über eine kurze Distanz von etwa einem Kilometer umgesiedelt und die letzte Gruppe wurde über eine weitere Distanz von etwa fünf Kilometern umgesiedelt. Im Laufe des Frühlings und Sommers wurden die Frösche mithilfe von Funk-Trackern und Transponder-Tags verfolgt.

Die Ergebnisse der Studie werden noch analysiert, aber Winand hofft, dass ihre Forschung zum Verständnis der Wirksamkeit der mildernden Translokation und ihrer Auswirkungen auf das Überleben und die Bewegung der Arten beitragen wird. Diese Studie ist Teil eines zweijährigen Projekts, das in Zusammenarbeit mit Ducks Unlimited Canada und dem BC Ministry of Water, Land, and Resource Stewardship durchgeführt wurde.

Die Ergebnisse dieser Forschung könnten Auswirkungen auf künftige Naturschutzbemühungen haben und wertvolle Einblicke in die Auswirkungen mildernder Umsiedlungen auf Wildtierarten liefern. Dies ist ein entscheidender Schritt zum Verständnis der Konsequenzen und Wirksamkeit dieser Praxis, die noch relativ wenig erforscht ist.

Titel: Neue Studie untersucht die Auswirkungen der mildernden Umsiedlung auf den Columbia-Frosch

Quelle: Universität von British Columbia

Definition von „Schadensminderungstranslokation“: Die Verbringung von Tieren von einem Ort zu einem anderen mit gleichem oder höherem Wert im Rahmen einer Erhaltungsbemühung.

Definition „Indikatorart“: Eine Art, die Informationen über die Gesundheit und den Zustand eines Ökosystems liefern kann.

