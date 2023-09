Die Auswirkungen der Milderungsumsiedlung auf Columbia-Frösche: Eine Studie von UBC-Studenten

Megan Winand, Masterstudentin an der University of British Columbia, hat eine Studie über die Auswirkungen der mildernden Umsiedlung auf Columbia-Frösche durchgeführt. Mitigierende Translokation bezieht sich auf die Bewegung von Tieren von einem Standort zu einem anderen während Bau- oder Entwicklungsprojekten, um ihren Lebensraum zu erhalten. Diese Praxis erregte während der Olympischen Winterspiele 2010 in Vancouver und Whistler Aufmerksamkeit, als mehr als 1,000 Amphibien, darunter der Rotfußfrosch, sorgfältig umgesiedelt wurden.

Kolumbianische Fleckenfrösche gelten als wichtige „Indikatorarten“, da sie Aufschluss über die allgemeine Gesundheit eines Ökosystems geben können. Sie sind auch ein entscheidender Teil des Nahrungsnetzes, da sie einigen Tieren als Nahrungsquelle dienen und gleichzeitig die Population rangniedrigerer Arten wie Insekten kontrollieren. Trotz des zunehmenden Einsatzes mildernder Umsiedlungen in British Columbia ist wenig über deren Wirksamkeit und die langfristigen Auswirkungen auf umgesiedelte Tiere bekannt.

Winands Studie fand im Mayook Wetland in der Nähe von Cranbrook im Südosten von British Columbia statt. Sie nutzte Funk-Tracker und Transponder-Tags an den Fröschen, um ihre Bewegungen zu verfolgen, und dokumentierte ihre Messungen den ganzen Sommer über. Die Frösche wurden in drei Gruppen eingeteilt: Eine blieb als Kontrollgruppe in ihrem ursprünglichen Lebensraum, eine andere zog eine kurze Strecke von etwa einem Kilometer zurück und die dritte zog eine weitere Strecke von etwa fünf Kilometern um.

Obwohl die Ergebnisse der Studie noch analysiert werden, hofft Winand, dass ihre Forschung Aufschluss über das Überleben und die Bewegung umgesiedelter Frösche geben wird. Darüber hinaus glaubt sie, dass ihre Erkenntnisse dazu beitragen können, komplexere Fragen im Zusammenhang mit Ressourcenkonkurrenz, Nahrungsmittelverfügbarkeit, Krankheitsübertragung und genetischen Auswirkungen zu beantworten.

Die zweijährige Studie wird in Zusammenarbeit mit Ducks Unlimited Canada und dem BC Ministry of Water, Land, and Resource Stewardship durchgeführt. Es stellt einen entscheidenden ersten Schritt zum Verständnis der Auswirkungen der Milderungsumsiedlung dar, einem wenig erforschten Thema im Bereich des Wildtierschutzes. Durch die Erweiterung unseres Wissens in diesem Bereich können Forscher effektivere und fundiertere Ansätze zur Erhaltung von Tierlebensräumen bei Bau- und Entwicklungsprojekten entwickeln.

