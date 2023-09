Eine Untersuchung der Milderungstranslokation und ihrer Auswirkungen auf Columbia-Frösche

Megan Winand, Masterstudentin an der University of British Columbia, hat mit einer bahnbrechenden Studie begonnen, um die Auswirkungen der mildernden Umsiedlung auf Columbia-Frösche zu bewerten. Bei der Milderungstranslokation handelt es sich um die Verbringung von Tieren von einem Ort zum anderen mit dem Ziel, ihre Populationen während Bau- oder Entwicklungsprojekten zu erhalten. Während die Verlagerung von Klimaschutzmaßnahmen in den letzten Jahren an Aufmerksamkeit gewonnen hat, sind ihre Wirksamkeit und langfristigen Auswirkungen noch weitgehend unbekannt.

Kolumbianische Fleckenfrösche dienen als wichtige Indikatorart und spiegeln die Gesundheit ihrer Ökosysteme wider. Als biologische Kontrolle tragen sie dazu bei, Insektenpopulationen zu regulieren und bieten eine Nahrungsquelle für andere Tiere. Ihre Empfindlichkeit gegenüber Umweltfaktoren macht sie jedoch anfällig für die Zerstörung und Verschmutzung von Lebensräumen.

Um die Auswirkungen der mildernden Translokation zu untersuchen, nutzte Winand an den Fröschen angebrachte Funktracker und Transponder-Tags. Diese Tags ähnelten Mikrochips, die bei Haustieren verwendet werden, und ermöglichten es den Forschern, die Bewegungen der Frösche zu überwachen. Die Frösche wurden in drei Gruppen eingeteilt – eine Kontrollgruppe blieb in ihrem ursprünglichen Lebensraum, eine Gruppe bewegte sich über eine kurze Distanz von etwa einem Kilometer und eine Gruppe zog über eine weitere Distanz von etwa fünf Kilometern um.

Über mehrere Monate hinweg zeichnete Winand die Bewegungen der Frösche auf und maß ihr Gewicht und ihre Größe. Das Forschungsprojekt, das in Zusammenarbeit mit Ducks Unlimited Canada und dem BC Ministry of Water, Land, and Resource Stewardship durchgeführt wird, zielt darauf ab, Einblicke in die Überlebens- und Bewegungsmuster umgesiedelter Frösche zu gewinnen.

Obwohl es noch zu früh ist, um die Ergebnisse der Studie festzulegen, hofft Winand, dass ihre Forschung Licht auf das wenig erforschte Thema der Milderungstranslokation werfen wird. Durch das Verständnis der kurzfristigen Auswirkungen auf Überleben und Bewegung können weitere Untersuchungen zu Themen wie Ressourcenkonkurrenz, Nahrungsverfügbarkeit, Krankheitsübertragung und genetischen Auswirkungen durchgeführt werden.

Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um die Wirksamkeit und die potenziellen Folgen der Verlagerung mit mildernden Auswirkungen umfassend zu bewerten. Angesichts der zunehmenden Beeinträchtigung von Amphibienlebensräumen durch Entwicklungs- und Bauprojekte ist das Verständnis der langfristigen Auswirkungen der Umsiedlung von entscheidender Bedeutung für wirksame Schutzbemühungen.

Quellen:

– Universität von British Columbia

– Ducks Unlimited Kanada

– Das BC-Ministerium für Wasser-, Land- und Ressourcenverwaltung