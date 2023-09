Untersuchung der Auswirkungen der Milderungsumsiedlung auf Columbia-Frösche

By

Megan Winand, Masterstudentin an der University of British Columbia, hat ein Projekt gestartet, um die Auswirkungen der mildernden Umsiedlung auf Columbia-Frösche zu untersuchen. Bei der Milderungsumsiedlung handelt es sich um die Verbringung von Tieren von einem Ort zum anderen, typischerweise als Erhaltungsmaßnahme bei Bau- oder Entwicklungsprojekten.

Die Praxis erregte während der Olympischen Winterspiele 2010 in Vancouver und Whistler Aufmerksamkeit, als mehr als 1,000 Amphibien, darunter der Rotfußfrosch, vorsichtig aus dem Baugebiet entfernt wurden. Frösche gelten als wichtige „Indikatorarten“, da sie Aufschluss über die allgemeine Gesundheit eines Ökosystems geben können. Sie befinden sich in der Mitte des Nahrungsnetzes, dienen sowohl als Räuber als auch als Beute und spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts.

Trotz des zunehmenden Einsatzes von Milderungstranslokationen in British Columbia wurden deren Auswirkungen kaum untersucht. Winands Projekt zielt darauf ab, diese Wissenslücke zu schließen, indem es die Bewegung und das Überleben von Columbia-Fröschen nach ihrer Umsiedlung verfolgt. Sie nutzte Funk-Tracker und Transponder-Tags, die wie Rucksäcke auf den Fröschen wirken, um deren Bewegungen zu überwachen. Das Projekt wurde im Mayook Wetland in der Nähe von Cranbrook im Südosten von British Columbia durchgeführt

Die Frösche wurden in drei Gruppen eingeteilt: Eine blieb als Kontrollgruppe in ihrem ursprünglichen Lebensraum, eine bewegte sich über eine kurze Strecke von etwa einem Kilometer und eine zog über eine weitere Strecke von etwa fünf Kilometern um. Winand dokumentierte ihre Bewegungen und zeichnete über die Sommermonate ihre Maße wie Gewicht und Größe auf.

Das Projekt in Zusammenarbeit mit Ducks Unlimited Canada und dem BC Ministry of Water, Land and Resource Stewardship begann im April und endete im August. Während Winand die Daten noch analysiert, hofft sie, dass ihre Forschung zum Verständnis der Translokationsminderung beitragen wird. Sobald die grundlegenden Fragen des Überlebens und der Bewegung beantwortet sind, können Forscher komplexere Themen im Zusammenhang mit Ressourcenkonkurrenz, Krankheiten und Genetik untersuchen.

Es ist von entscheidender Bedeutung, weiterhin in die Forschung zu investieren, um die Auswirkungen der Milderungsumsiedlung vollständig zu verstehen und den Erfolg künftiger Naturschutzbemühungen sicherzustellen.

Quellen:

– Universität von British Columbia

– Ducks Unlimited Kanada

– BC Ministerium für Wasser-, Land- und Ressourcenverwaltung