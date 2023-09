Untersuchung der Auswirkungen von Milderungstranslokationen auf Columbia-Frösche

Megan Winand, Masterstudentin an der University of British Columbia, führt eine der ersten Studien zu den Auswirkungen von Milderungstranslokationen durch, bei denen Tiere als Schutzbemühungen während Bau- oder Entwicklungsprojekten von einem Ort zum anderen gebracht werden. Winand hat von Columbia entdeckte Frösche in Feuchtgebieten mithilfe von Funkortungsgeräten und Transponder-Tags verfolgt. Diese Frösche wurden in drei Gruppen eingeteilt: Eine blieb in ihrem ursprünglichen Lebensraum, eine bewegte sich über eine kurze Strecke von etwa einem Kilometer und eine zog über eine weitere Strecke von etwa fünf Kilometern um.

Frösche gelten als wichtige „Indikatorarten“, da ihr Wohlbefinden die allgemeine Gesundheit des Ökosystems widerspiegelt. Sie spielen auch eine entscheidende Rolle im Nahrungsnetz und fungieren als natürliche „Biokontrolle“, indem sie niederrangige Arten wie Insekten fressen.

Winands Forschung zielt darauf ab, die Wirksamkeit der Milderungstranslokation zu verstehen und zu verstehen, was mit Tieren passiert, nachdem sie umgesiedelt wurden. Dieses Thema wird weltweit immer noch wenig erforscht, und Winand hofft, dass ihr Projekt Licht auf das Überleben und die Bewegung der Columbia-Frösche werfen wird.

Die zweijährige Studie, die in Zusammenarbeit mit Ducks Unlimited Canada und dem BC Ministry of Water, Land and Resource Stewardship durchgeführt wurde, begann im April. Winand hat die während ihrer Feldforschung gesammelten Daten analysiert und hofft, dass ihre Forschung den Weg für weitere Untersuchungen zu den Auswirkungen der Verlagerungsminderung ebnen wird. Zukünftige Studien könnten die Auswirkungen auf Ressourcen- und Nahrungsmittelkonkurrenz, Krankheiten und Genetik untersuchen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Verständnis der Auswirkungen mildernder Umsiedlungen auf Tierpopulationen von entscheidender Bedeutung für Erhaltungsbemühungen ist, insbesondere bei Bau- oder Entwicklungsprojekten. Durch die Untersuchung der Bewegung und des Überlebens von Columbia-Fröschen wird Megan Winands Forschung zum wachsenden Wissensschatz zu diesem relativ unerforschten Thema beitragen.

