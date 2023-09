Die Auswirkungen der Milderungsumsiedlung auf Columbia-Frösche

Megan Winand, Masterstudentin an der University of British Columbia, führt eine der ersten Studien über die Auswirkungen von Milderungsumsiedlungen auf Wildtiere durch. Bei der Abmilderung von Umsiedlungen werden Tiere von einem Ort an einen anderen gebracht, typischerweise als Erhaltungsmaßnahme bei Bau- oder Entwicklungsprojekten. Diese Praxis erregte vor den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver und Whistler Aufmerksamkeit, als über 1,000 Amphibien, darunter der Rotfußfrosch, sorgfältig aus einer Bauzone umgesiedelt wurden.

Columbia-Frösche, im Mittelpunkt von Winands Studie, sind eine wichtige Art, da sie als Indikator für die Gesundheit des Ökosystems dienen. Sie sind auch ein wertvoller Teil des Nahrungsnetzes und ernähren sich von rangniedrigeren Arten, während sie von anderen Tieren gefressen werden. Die Auswirkungen der mildernden Umsiedlung auf diese Frösche und andere Wildtiere wurden jedoch nur wenig untersucht.

Winands Forschungsprojekt findet im Mayook Wetland in der Nähe von Cranbrook im Südosten von British Columbia statt. Sie verwendet Funk-Tracker und Transponder-Tags, um die Bewegungen der Frösche zu überwachen. Die Frösche werden in drei Gruppen eingeteilt: Eine Gruppe blieb in ihrem ursprünglichen Lebensraum (Kontrollgruppe), eine zog eine kurze Strecke von etwa einem Kilometer zurück und eine andere zog in eine weitere Entfernung von etwa fünf Kilometern um. Während der Sommermonate dokumentierte Winand ihre Bewegungen und maß ihr Gewicht und ihre Größe.

Das Projekt in Zusammenarbeit mit Ducks Unlimited Canada und dem BC Ministry of Water, Land and Resource Stewardship begann im April und endete im August. Winand analysiert derzeit die Felddaten, um das Überleben und die Bewegung der umgesiedelten Frösche zu bestimmen.

Obwohl die Ergebnisse noch nicht vorliegen, hofft Winand, dass ihre Studie zum Verständnis des wenig erforschten Themas der Translokationsminderung beitragen wird. Sobald die grundlegenden Fragen zu Überleben und Bewegung beantwortet sind, können Forscher komplexere Themen wie Ressourcen- und Nahrungskonkurrenz, Krankheiten und Genetik untersuchen.

Insgesamt zielt diese Studie darauf ab, Aufschluss über die Wirksamkeit und die möglichen Auswirkungen der Milderungstranslokation auf Frösche und andere Wildtiere zu geben. Die Ergebnisse können künftige Naturschutzbemühungen beeinflussen und zum wachsenden Forschungsumfang zu diesem Thema beitragen.

Quellen:

– Mildernde Translokation: Umsiedlung von Tieren von einem Standort in den nächsten verfügbaren Lebensraum, der den gleichen oder einen besseren Wert hat als der, aus dem sie stammen.

– Indikatorarten: Arten, die als Frühwarnzeichen für die Gesundheit des Ökosystems dienen.

– Biokontrolle: der Einsatz lebender Organismen zur Bekämpfung von Schädlingspopulationen.

– Sea-to-Sky Highway: eine Autobahn zwischen Vancouver und Whistler, die vor den Olympischen Winterspielen 2010 ausgebaut wurde.

– Arten, die besonders besorgniserregend sind: Eine Bezeichnung, die darauf hinweist, dass eine Art gefährdet oder bedroht sein könnte, wenn sich die Bedingungen verschlechtern.

– PIT-Tag: ein passiv integrierter Transponder-Tag, ähnlich einem Mikrochip, der zu Identifikationszwecken verwendet wird.

– Ducks Unlimited Canada: eine Naturschutzorganisation, die sich auf den Schutz von Feuchtgebieten und Wasservögeln konzentriert.

– BC Ministry of Water, Land and Resource Stewardship: ein Regierungsministerium, das für die Bewirtschaftung und Erhaltung der natürlichen Ressourcen in British Columbia zuständig ist.