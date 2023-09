Untersuchung der Auswirkungen der Milderungsumsiedlung auf Columbia-Frösche

Megan Winand, Masterstudentin an der University of British Columbia, forscht über die Auswirkungen der Milderungstranslokation auf Columbia-Frösche. Bei der mildernden Umsiedlung geht es darum, Tiere von einem Standort an einen anderen zu transportieren, in der Regel, um ihren Lebensraum während Bau- oder Entwicklungsprojekten zu erhalten. Diese Praxis erregte während der Olympischen Winterspiele 2010 in Vancouver und Whistler Aufmerksamkeit, als über 1,000 Amphibien, darunter der Rotbeinfrosch, sorgfältig umgesiedelt wurden, um ihr Überleben zu sichern.

Kolumbianische Fleckenfrösche gelten als „Indikatorarten“, was bedeutet, dass ihre Population die allgemeine Gesundheit eines Ökosystems widerspiegelt. Durch die Verfolgung der Bewegungen dieser Frösche hofft Winand, Einblicke in die Wirksamkeit der mildernden Translokation und deren Auswirkungen auf die Frösche und ihren Lebensraum zu gewinnen.

Mithilfe von Funktrackern und Transponder-Tags überwachte Winand die Frösche im Mayook-Feuchtgebiet im Südosten von British Columbia. Die Frösche wurden in drei Gruppen eingeteilt: Eine blieb als Kontrollgruppe in ihrem ursprünglichen Lebensraum, eine bewegte sich eine kurze Strecke von etwa einem Kilometer und eine andere zog um eine weitere Entfernung von etwa fünf Kilometern. Über die Sommermonate dokumentierte Winand ihre Bewegungen und zeichnete ihre Messungen auf.

Dieses Forschungsprojekt, das in Zusammenarbeit mit Ducks Unlimited Canada und dem British Columbia Ministry of Water, Land, and Resource Stewardship durchgeführt wird, zielt darauf ab, Licht auf die Wirksamkeit der Verlagerung von Klimaschutzmaßnahmen und ihre möglichen Auswirkungen zu werfen. Durch die Beantwortung grundlegender Fragen zu Überleben und Bewegung wird die Studie den Weg für die weitere Erforschung von Themen wie Ressourcenkonkurrenz, Krankheit und Genetik ebnen. Diese Forschung ist von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung fundierter Schutzstrategien und die Gewährleistung der langfristigen Lebensfähigkeit der Columbia-Frösche und ihrer Ökosysteme.

