In BC steht eine ringförmige Sonnenfinsternis bevor, aber das Wetter könnte die Aussicht verderben

Eine ringförmige Sonnenfinsternis, ein himmlisches Ereignis, bei dem der Mond zwischen Erde und Sonne wandert, wird an diesem Wochenende in Teilen der westlichen Hemisphäre der Erde sichtbar sein. In British Columbia (BC) wird die Sonnenfinsternis am Samstag etwa zweieinhalb Stunden lang zwischen 8:08 und 10:38 Uhr sichtbar sein. Der Höhepunkt der Sonnenfinsternis wird schätzungsweise um 9:20 Uhr erreicht

Im Gegensatz zu einer vollständigen Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne vollständig verdeckt, erzeugt eine ringförmige Sonnenfinsternis einen Lichtring um den Schatten des Mondes. Die nächste totale Sonnenfinsternis ist für den 8. April 2024 geplant.

Leider kann es sein, dass die Südküste von British Columbia das Ereignis nicht miterlebt, da den ganzen Tag über Regenschauer vorhergesagt werden. Allerdings werden auch andere Teile Nord-, Mittel- und Südamerikas die Möglichkeit haben, die Sonnenfinsternis zu beobachten. Städte wie Eugene (Oregon), Albuquerque (New Mexico) und San Antonio (Texas) gehören zu den besten Orten, um die Veranstaltung zu beobachten. Darüber hinaus haben Länder wie Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua und Panama ebenfalls eine gute Sicht auf die Sonnenfinsternis.

Es ist unbedingt zu beachten, dass der direkte Blick in die Sonnenfinsternis den Augen schaden kann. Um die ringförmige Sonnenfinsternis sicher beobachten zu können, wird Himmelsbeobachtern empfohlen, eine spezielle Brille zu tragen oder aus Haushaltsgegenständen eigene Beobachtungsgeräte zu bauen. Der Schutz der Augen ist von größter Bedeutung, um Schäden oder Beschwerden zu vermeiden.

