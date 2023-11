Erforschung der Rolle extrazellulärer Vesikel bei der neuronalen Kommunikation und der Wirkstoffentdeckung

Der Neurowissenschaftler Dr. Federico Dajas-Bailador, Leiter des Axon Biology Lab an der University of Nottingham im Vereinigten Königreich, war führend in der Forschung zur Axonbiologie und ihren Auswirkungen auf die Arzneimittelentwicklung. In einem aktuellen Interview teilte Dr. Dajas-Bailador sein Fachwissen über die Rolle kleiner nichtkodierender RNAs (sncRNAs) in der Axonbiologie und die möglichen Auswirkungen auf unser Verständnis neurologischer Störungen.

Die Axonbiologie, die sich auf die Entwicklung und Aufrechterhaltung neuronaler Verbindungen konzentriert, spielt eine entscheidende Rolle für unser Verständnis des Nervensystems und der altersbedingten Degeneration. Die Forschung von Dr. Dajas-Bailador befasst sich insbesondere mit der Rolle von sncRNAs, wie etwa microRNAs, bei der Regulierung der lokalen Proteinsynthese in Axonen. Diese sncRNAs spielen eine entscheidende Rolle bei der räumlich-zeitlichen Kontrolle der Genexpression, insbesondere in entfernten Bereichen wie Axonterminalen.

Eine der größten Herausforderungen in der Axonbiologie ist die logistische Hürde, die sich aus der großen Länge der Axone ergibt. Proteine ​​müssen an den Axonenden, weit entfernt vom Zellkörper, exprimiert werden, was eine Translationsregulierung und eine dezentrale Genexpression erfordert. Hier kommen sncRNAs ins Spiel, die die Genexpression in Axonen regulieren und die gesamte neuronale Funktion beeinflussen.

Zusammenarbeit war eine treibende Kraft hinter der Forschung von Dr. Dajas-Bailador. Durch die Zusammenarbeit mit Zentren, die sich auf Schmerzforschung und Motoneuronerkrankungen konzentrieren, konnte das Labor sein Fachwissen in der RNA- und Neuronenentwicklung nutzen, um diese spezifischen Erkrankungen anzugehen.

Die Auswirkungen von Dr. Dajas-Bailadors Forschung in der Axonbiologie und sncRNAs gehen über Neurowissenschaften und Neurologie hinaus. Das Verständnis der Komplexität von Neuronen und der Rolle von Axonen bei ihrer Funktion bietet potenzielle Möglichkeiten für die Arzneimittelentwicklung. Durch die gezielte Regulierung der Transkriptomik innerhalb von Axonen können Forscher die Funktion des gesamten Neurons beeinflussen, was zu transformativen Behandlungsansätzen führt.

Was die Integration neuer Technologien wie KI und maschinelles Lernen betrifft, erkennt Dr. Dajas-Bailador deren Potenzial an und sieht sie als wertvolle Werkzeuge für den Umgang und die Verarbeitung großer Datenmengen im Bereich der Neurowissenschaften. Obwohl KI noch nicht vollständig in seine eigene Forschung integriert ist, erkennt er ihre Bedeutung für die effiziente Datengewinnung und die Überbrückung der Lücke zwischen Bioinformatik-Expertise und biologischem Verständnis.

Mit Blick auf die Zukunft freut sich das Labor von Dr. Dajas-Bailador darauf, die Rolle extrazellulärer Vesikel bei der neuronalen Kommunikation zu erforschen. Diese Vesikel, die sncRNAs und andere Moleküle transportieren, bieten eine einzigartige Möglichkeit zu untersuchen, wie Neuronen interagieren und ihre Umgebung modulieren. Das Verständnis dieser Kommunikationswege könnte erhebliche Auswirkungen auf neurologische Erkrankungen und die Arzneimittelentwicklung haben.

Angehende Forscher und Studierende, die sich für Neurowissenschaften oder verwandte Bereiche interessieren, sollten ihrer Leidenschaft für ihr gewähltes Fach treu bleiben und auch in Zeiten der Unsicherheit engagiert bleiben. Dr. Dajas-Bailador betont, dass Beharrlichkeit der Schlüssel ist und dass Erfolg in der Forschung äußerst lohnend sein kann.

FAQ

F: Was ist Axonbiologie?



A: Axonbiologie ist die Untersuchung, wie sich Neuronen entwickeln, polarisieren und über ihre Axone Verbindungen herstellen und aufrechterhalten. Es spielt eine entscheidende Rolle beim Verständnis des Nervensystems und der altersbedingten Degeneration.

F: Was sind kleine nichtkodierende RNAs (sncRNAs)?



A: Kleine nichtkodierende RNAs oder sncRNAs sind eine Klasse von RNA-Molekülen, die keine Proteine ​​kodieren, aber wichtige regulatorische Funktionen in Zellen haben. Beispiele hierfür sind microRNAs, die eine Rolle bei der Regulierung der Genexpression spielen.

F: Welche Rolle spielen sncRNAs in Axonen?



A: SncRNAs, insbesondere microRNAs, regulieren die lokale Proteinsynthese in Axonen und spielen eine entscheidende Rolle bei der räumlich-zeitlichen Kontrolle der Genexpression. Sie ermöglichen die Genexpression an Axonenden, die vom Zellkörper des Neurons entfernt sind.

F: Wie kann sich das Verständnis der Axonbiologie auf die Arzneimittelentwicklung auswirken?



A: Durch die gezielte Regulierung der Transkriptomik innerhalb von Axonen können Forscher die Funktion des gesamten Neurons beeinflussen. Dies bietet potenzielle Möglichkeiten für die Entdeckung von Arzneimitteln und transformative Behandlungsansätze für neurologische Erkrankungen.

F: Wie können KI und maschinelles Lernen in die neurowissenschaftliche Forschung integriert werden?



A: KI und maschinelles Lernen können zur Handhabung und Verarbeitung großer Datenmengen in der neurowissenschaftlichen Forschung eingesetzt werden. Sie können bei der effizienten Datengewinnung helfen und die Lücke zwischen bioinformatischem Fachwissen und biologischem Verständnis schließen.

(Quelle: [Universität Nottingham](https://www.nottingham.ac.uk/))