Axiom Space bereitet sich auf die Ax-3-Mission zur ISS vor

Axiom Space bereitet sich auf seine bevorstehende Ax-3-Mission vor, die im Januar an Bord eines SpaceX-Raumschiffs Crew Dragon zur Internationalen Raumstation (ISS) starten soll. Die Mission wird vom ehemaligen NASA-Astronauten Michael López-Alegría geleitet, der eine Crew bestehend aus drei Kunden leiten wird: Walter Villadei aus Italien, Alper Gezeravcı aus der Türkei und Marcus Wandt aus Schweden.

Während eines kürzlichen Briefings besprachen López-Alegría und seine Besatzungsmitglieder den Trainingsplan für die geplante zweiwöchige Mission. Sie betonten, dass das Training für Ax-3 auf der Grundlage der Lehren aus früheren Missionen von Axiom Space, wie etwa Ax-1, das López-Alegría im Jahr 2021 befehligte, verfeinert wurde. Eine bemerkenswerte Änderung im Training ist ein stärkerer Fokus auf die Optimierung Zeitmanagementfähigkeiten der Besatzung auf der ISS zu verbessern, da sie dies als einen entscheidenden Aspekt ihrer Operationen anerkennen. Diese Anpassung soll es López-Alegría ermöglichen, seinen Besatzungsmitgliedern wirksamere Hilfe zu leisten und ihre Abhängigkeit von den professionellen Astronauten an Bord zu verringern.

Auch der fundierte Hintergrund der Besatzung als Militärpiloten hat sich als vorteilhaft erwiesen. Alle vier Mitglieder des Teams verfügen über Erfahrung als Militärpiloten, wobei Gezeravcı und Villadei derzeit in den Luftstreitkräften ihres Landes dienen. Diese umfangreiche Ausbildung und Erfahrung haben sie ausreichend auf die Mission zur ISS vorbereitet.

Die laufende Ausbildung, die vor etwa sechs Monaten begann, wurde durch die bisherigen Erfahrungen der Besatzung in Militärflugzeugen gestützt, was ihr während des gesamten Ausbildungsprozesses einen erheblichen Vorteil verschaffte. Villadei, der als Pilot für Ax-3 fungieren wird, bringt wertvolle Erfahrungen von seinem Flug ins All im Juni auf der ersten kommerziellen SpaceShipTwo-Mission von Virgin Galactic, Galactic 01, mit. Dieser suborbitale Flug ermöglichte es ihm, Fähigkeiten und Ansätze zu testen, die auf a angewendet werden könnten spätere ISS-Mission.

Insgesamt ist die Besatzung von ihrer Ausbildung überzeugt und fühlt sich gut auf die Ax-3-Mission vorbereitet. Wandt, der vor weniger als einem Jahr von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) ausgewählte „Reserve“-Astronaut, erwähnte, dass seine Ausbildung rasante Fortschritte gemacht habe. Obwohl er noch nicht das gesamte ESA-Astronautentrainingsprogramm abgeschlossen hat, baut er auf dem Missionstraining von Axiom Space auf und ist von seinen Fähigkeiten überzeugt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Axiom Space das Trainingsprogramm für seine bevorstehende Ax-3-Mission verfeinert hat, um die Einsatzbereitschaft der Besatzung sicherzustellen und ihren Betrieb auf der ISS zu optimieren. Durch die Konzentration auf Zeitmanagement und die Nutzung des militärischen Pilotenhintergrunds der Besatzung ist Axiom Space bereit für eine weitere erfolgreiche private Astronautenmission zur ISS.

