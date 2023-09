Die NASA schließt lebenswichtige Weltraumumgebungstests für das AWE-Projekt ab

By

Das AWE-Projekt der NASA hat wichtige Tests im Weltraum erfolgreich abgeschlossen und damit den Weg für seinen Start zur Internationalen Raumstation (ISS) im November geebnet. Das Atmospheric Waves Experiment (AWE) zielt darauf ab, atmosphärische Schwerewellen und ihre Auswirkungen auf die Satellitenkommunikation zu untersuchen und wertvolle Einblicke in die Zusammenhänge zwischen terrestrischem Wetter und Weltraum zu liefern.

Um das Überleben und die optimale Leistung des Instruments im Weltraum sicherzustellen, wurde das AWE strengen Umwelttests unterzogen. Dazu gehörten Tests zu elektromagnetischer Interferenz und Kompatibilität (EMI/EMV), Lärmquellenexposition, Robustheits- und Zuverlässigkeitstests, Vibrations- und Festigkeitsvalidierungstests, thermische Vakuumtests und Instrumentenkalibrierung. Der Zweck dieser Tests bestand darin, sicherzustellen, dass der AWE den rauen Bedingungen im Weltraum standhalten und wie vorgesehen funktionieren kann.

Atmosphärische Schwerewellen sind Schwingungen innerhalb der Erdatmosphäre, die durch Faktoren wie Luftströmung über Gebirgsketten, Konvektion in der unteren Atmosphäre oder Störungen der Luftmassen erzeugt werden. Sie ähneln den Wellen, die sich auf der Oberfläche eines Teiches bilden, wenn ein Stein hineingeworfen wird. Durch die Untersuchung atmosphärischer Schwerewellen hoffen Wissenschaftler, deren Auswirkungen auf die Satellitenkommunikation und das Weltraumwetter besser zu verstehen und letztendlich genauere Vorhersagen und eine bessere Notfallplanung für Missionsplaner und Satellitenbetreiber zu ermöglichen.

Das AWE-Projekt, das vom Space Dynamics Laboratory (SDL) der Utah State University für die NASA geleitet wird, wurde als hochempfindliches und präzises wissenschaftliches Instrument konzipiert. Der erfolgreiche Abschluss von Weltraumumgebungstests bringt uns der Entschlüsselung der Geheimnisse der atmosphärischen Schwerewellen und ihrer Auswirkungen auf unsere Kommunikationssysteme einen Schritt näher. [Quelle: NASA]

Definitionen:

– atmosphärische Schwerewellen: Schwingungen in einem flüssigen Medium wie der Erdatmosphäre, die aus der Schwerkraft resultieren, die versucht, das Gleichgewicht wiederherzustellen.

– Prüfung der elektromagnetischen Interferenz/elektromagnetischen Verträglichkeit (EMI/EMV): Tests, die durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass ein Gerät keine elektromagnetischen Signale erzeugt oder aussendet, die andere kritische Geräte stören könnten.

– Thermovakuumtest: ein Test, der in einer Vakuumkammer durchgeführt wird, um die Leistung und den Betrieb eines Instruments in einer simulierten Flugumgebung zu simulieren.

– Instrumentenkalibrierung: der Prozess der Justierung und Überprüfung der Genauigkeit eines Messgeräts.

– Satellitenkommunikation: Kommunikation, die Bankgeschäfte, Navigation, Telefonie, Unterhaltung und andere Anwendungen mithilfe von Satelliten als Übertragungsmittel ermöglicht.