Wissenschaftler entdecken die größte versteinerte Falltürspinne in Australien

Wissenschaftler in Australien haben kürzlich eine bedeutende Entdeckung gemacht, indem sie die versteinerten Überreste der größten bisher im Land gefundenen Falltürspinne freigelegt haben. Unter der Leitung des Paläontologen Matthew McCurry fand ein Team von Wissenschaftlern der University of New South Wales und des Australian Museum Research Institute das Spinnenfossil in der Nähe von Gulgong, New South Wales. Die Entdeckung wirft Licht auf die Evolutionsgeschichte der Spinnen und liefert wertvolle Einblicke in ihr Aussterben.

Das Fossil, benannt nach Simon McClusky, der es entdeckte, Megamonodontium mccluskyi, wird auf ein Alter zwischen 11 und 16 Millionen Jahren geschätzt. Sie misst knapp einen Zoll und ist damit größer als die meisten Falltürspinnen. Die Spinne gehört zur Familie der Barychelidae und ist die erste ihrer Art weltweit.

Laut McCurry lebt der nächste lebende Verwandte der versteinerten Spinne in Feuchtwäldern von Singapur bis Papua-Neuguinea. Dies deutet darauf hin, dass die Spinnengruppe einst in ähnlichen Umgebungen auf dem australischen Festland existierte, aber ausstarb, als der Kontinent immer trockener wurde.

Die versteinerten Spinnen weisen haarähnliche Strukturen an ihren Gliedmaßen auf, die ihr dabei helfen, Chemikalien und Vibrationen wahrzunehmen. Laut Professor Michael Frese von der University of Canberra dienen diese Strukturen als Abwehrmechanismus gegen Angreifer und unterstützen die Kommunikation durch Geräusche.

Im Vergleich zu anderen Spinnenfossilien ist dieser Fund der zweitgrößte der Welt und liegt nur wenige Millimeter hinter dem zuvor im heutigen China entdeckten Mongolarachne jurassica zurück.

Der Fund des Megamonodontium mccluskyi-Fossils schließt eine entscheidende Lücke im Verständnis der Wissenschaftler über die Evolutionsgeschichte und das Aussterben der Spinnen in Australien. Es wird weiterhin von Forschern des Australian Museum untersucht, um weitere Informationen über diese alte Art zu erhalten.

