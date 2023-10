Neue Studie legt nahe, dass die größte Asteroideneinschlagsstruktur unter dem südlichen New South Wales liegt

By

Wissenschaftler haben kürzlich die möglicherweise größte Asteroideneinschlagsstruktur der Erde entdeckt, die unter dem Murray Basin im Süden von New South Wales, Australien, vergraben liegt. Dieser vermutete Einschlagskrater hat zwar noch keine Bestätigung, wird aber auf einen Durchmesser von etwa 520 km geschätzt und ist damit fast dreimal größer als die Vredefort-Einschlagsstruktur in Südafrika, die derzeit als die größte gilt.

Die Forscher der University of New South Wales glauben, dass die sogenannte Deniliquin-Struktur vor etwa 420 Millionen Jahren durch einen massiven Asteroideneinschlag entstanden sein könnte. Sollte sich ihre Hypothese als wahr erweisen, würde sie die Rekordbücher neu schreiben und sogar den berüchtigten Chicxulub-Krater in Mexiko übertreffen, der dafür bekannt ist, die Herrschaft der Dinosaurier zu beenden, der sich über eine Breite von etwa 150 km erstreckt.

Die Identifizierung von Asteroideneinschlagsstrukturen kann schwierig sein, da sie oft unter Sedimentschichten verborgen bleiben oder durch Erosion verdeckt werden. Allerdings haben Wissenschaftler kürzlich neue Methoden zur Erkennung dieser Strukturen durch die Analyse magnetischer Muster entdeckt. Die Deniliquin-Struktur wurde anhand dieser Muster entdeckt und lieferte einen starken Beweis für ihre Existenz.

Darüber hinaus ist bekannt, dass Asteroideneinschläge im Laufe der Geschichte mit bedeutenden Massensterbensereignissen zusammenfielen, beispielsweise mit dem Aussterben der Dinosaurier. Diese neueste Entdeckung legt nahe, dass die Erde und andere Planeten in unserem Sonnensystem bis vor etwa 3.2 Milliarden Jahren einer größeren Anzahl von Einschlägen ausgesetzt waren. Derzeit gibt es 38 bestätigte und 43 potenzielle Einschlagsstrukturen auf der Erde, von kleinen Kratern bis hin zu großen vergrabenen Strukturen.

Während die Forscher ihre Untersuchungen fortsetzen, bleibt abzuwarten, ob die Deniliquin-Struktur offiziell als die größte Asteroideneinschlagsstruktur auf der Erde anerkannt wird. Die Ausgrabung und Untersuchung dieses kolossalen Kraters könnte unschätzbare Einblicke in die Geschichte unseres Planeten und die Rolle kosmischer Einflüsse bei der Gestaltung seiner geologischen und biologischen Entwicklung liefern.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Wie ist die Deniliquin-Struktur?

Die Deniliquin-Struktur ist ein mutmaßlicher Asteroideneinschlagskrater unterhalb des Murray Basin im Süden von New South Wales, Australien. Im Falle einer Bestätigung würde es sich um die größte bekannte Asteroideneinschlagsstruktur auf der Erde handeln.

2. Wie groß ist die Deniliquin-Struktur im Vergleich zu anderen Einschlagskratern?

Der Durchmesser der Deniliquin-Struktur wird auf etwa 520 km geschätzt, was sie fast dreimal so groß macht wie die derzeit größte bekannte Impaktstruktur, die Vredefort-Impaktstruktur in Südafrika.

3. Wie alt ist die Deniliquin-Struktur?

Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Deniliquin-Struktur vor etwa 420 Millionen Jahren durch einen Asteroideneinschlag entstanden ist.

4. Wie werden Asteroideneinschlagsstrukturen erkannt?

Asteroideneinschlagstrukturen können schwierig zu identifizieren sein, können aber mit verschiedenen Methoden entdeckt werden, einschließlich der Analyse magnetischer Muster auf der Erdoberfläche.

5. Welche Bedeutung haben Asteroideneinschlagsstrukturen?

Asteroideneinschlagsstrukturen liefern wertvolle Einblicke in die geologische und biologische Geschichte unseres Planeten. Sie werden oft mit Massenaussterben in Verbindung gebracht und haben eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der Entwicklung der Erde gespielt.