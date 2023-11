Bestattungsunternehmen wirft Asche in den Weltraum und macht so die himmlische Erinnerung für alle zugänglich

Ein Bestattungsunternehmen in Adelaide revolutioniert die Art und Weise, wie wir uns an unsere Lieben erinnern, indem es die einzigartige Gelegenheit bietet, ihre Asche in den Weltraum zu schicken. In einer beispiellosen landesweiten Premiere hat sich Alfred James Funeral Home mit dem neuseeländischen Unternehmen Stardust Me zusammengetan, um diesen außergewöhnlichen Service anzubieten.

Anstatt auf irdische Ruheplätze beschränkt zu werden, wird ein Gramm Asche nun in einen Titanbehälter gegeben und mit einer Space-X-Falcon-9-Rakete im Besitz von Elon Musk in die Umlaufbahn geschickt. Während die Rakete bemerkenswerte zehn Jahre umkreist, wird der Behälter schließlich wieder in die Atmosphäre eintreten und wie ein strahlender Stern aufleuchten. Dieser himmlische Abschied bietet einen ewigen Ruheplatz, der einst nur den Wohlhabenden und Berühmten zur Verfügung stand.

„Wir wollten den Tod nicht nur als Ende, sondern auch als Feier der lebendigen Erinnerungen, die uns am Herzen liegen, neu definieren“, bemerkte Stu Potter von Stardust Me. Dieses bahnbrechende Konzept stellt die mit dem Tod verbundene Endgültigkeit in Frage und lädt uns ein, auf wirklich bemerkenswerte Weise unserer Lieben zu gedenken.

Um das Erlebnis noch persönlicher zu gestalten, hat Stardust Me eine spezielle App entwickelt, mit der Familienmitglieder die Umlaufbahn ihrer Liebsten während der gesamten Himmelsreise verfolgen können. Für etwas höhere Kosten als eine traditionelle Bestattung, etwas mehr als 3000 US-Dollar, können Einzelpersonen jetzt an einer jenseitigen Gedenkfeier teilnehmen, die ein tiefes Gefühl der Verbundenheit mit dem Universum vermittelt.

Die Innovation und Zugänglichkeit dieses Dienstes haben Familien fasziniert, die sich gerne mit der himmlischen Erinnerung befassen möchten. Tatsächlich hat eine Familie aus Adelaide bereits beschlossen, die Asche ihrer Angehörigen im Rahmen der für März geplanten Mission zu verbrennen. Ihre Begeisterung ist spürbar, da sie von Stardust Me eine kostenlose Wertmarke erhalten haben, was diesen himmlischen Abschied umso besonderer macht.

Mit diesem bahnbrechenden Service verändern Alfred James Funeral Home und Stardust Me die Art und Weise, wie wir das Andenken unserer verstorbenen Angehörigen wahrnehmen und ehren. Durch die Verschmelzung von Wissenschaft und Emotionen eröffnen sie eine himmlische Grenze, die eine frische und inspirierende Perspektive auf die Reise über das Leben hinaus bietet.

Häufig gestellte Fragen (FAQs):

F: Wie funktioniert der Ashes-to-Space-Service?

A: Die Asche wird in einen Titanbehälter gegeben und mit einer Space-X-Falcon-9-Rakete von Elon Musk in die Umlaufbahn geschickt. Nach zehnjähriger Umlaufbahn tritt der Behälter wieder in die Atmosphäre ein und leuchtet wie ein Stern auf.

F: Können Familienmitglieder den Umlauf der Asche ihrer geliebten Person verfolgen?

A: Ja, Stardust Me hat eine App entwickelt, mit der Familienmitglieder die Umlaufbahn der Asche ihrer Liebsten während der gesamten Himmelsreise verfolgen können.

F: Wie viel kostet der Ashes-to-Space-Service?

A: Die Kosten für diesen Dienst betragen knapp über 3000 US-Dollar, was mit einer traditionellen Bestattung vergleichbar ist.

F: Steht dieser Service nur den Reichen und Berühmten zur Verfügung?

A: Nein, dieser Gottesdienst zielt darauf ab, die himmlische Erinnerung allen Menschen zugänglich zu machen und ihren Lieben eine außergewöhnliche und ewige Hommage zu erweisen.