By

Neurowissenschaftler führen eine hitzige Debatte über die Gültigkeit und Auswirkungen der Integrierten Informationstheorie (IIT). Über 100 führende Neurowissenschaftler haben kürzlich einen Brief unterzeichnet, in dem sie die IIT als „Pseudowissenschaft“ anprangern und ihre panpsychistischen Ursprünge sowie die Schlussfolgerung, dass Bewusstsein im gesamten Universum weit verbreitet ist, anführen. Dieser Aspekt wurde jedoch in einem Artikel von Nature nicht erwähnt.

Das vom Neurowissenschaftler Giulio Tononi entwickelte IIT geht davon aus, dass Bewusstsein in jedem System entsteht, in dem Komponenten Informationen auf mathematisch definierte Weise austauschen. Obwohl er vom Neurowissenschaftler Christof Koch und dem Philosophen David Chalmers vertreten wird, betrachtet der Wissenschaftsjournalist John Horgan IIT zusammen mit allen allgemeinen Bewusstseinstheorien als Pseudowissenschaft. Horgan argumentiert, dass selbst die Physik, die als die strengste Disziplin gilt, voller Pseudowissenschaften sei, und nennt als Beispiele die Inflationstheorie, die Multiversumstheorie und die Stringtheorie.

Interessanterweise verbindet Horgan die Bewusstseinsdebatte mit der kontroversen Frage der Abtreibung. Er betont, dass Lebewesen wie einwöchigen menschlichen Embryonen umso mehr Rechte zuerkannt werden sollten, je mehr Empfindungsvermögen sie haben. Die Unterzeichner des Briefes teilen diese Sorge und betonen die Notwendigkeit, die Öffentlichkeit vor wissenschaftlichen Fehlinformationen zu schützen. Dies steht im Einklang mit Horgans Ansicht, dass auch Wissenschaftsjournalisten die Pflicht haben, eine faire und wahrheitsgemäße Perspektive zu liefern.

Der Neurowissenschaftler Erik Hoel, ein enger Mitarbeiter von Tononi, unterstützt das IIT und weist den Vorwurf der Pseudowissenschaft zurück. Hoel warnt davor, dass Machtkämpfe und übermäßige Kritik dem Bereich der Bewusstseinsforschung schaden könnten, was möglicherweise zu einem weiteren „Bewusstseinswinter“ führen und den Fortschritt behindern könnte. Er äußert Bedenken hinsichtlich des Missbrauchs des Begriffs „wissenschaftliche Fehlinformation“ und vergleicht ihn mit der Politisierung von Themen wie der Laborlecktheorie von Covid.

Im Hinblick auf den Panpsychismus stellt Hoel klar, dass das IIT nicht glaubt, dass das Bewusstsein allgegenwärtig wie Marmelade im gesamten Universum verbreitet ist. Dies deutet darauf hin, dass das Bewusstsein auf interaktive Mechanismen mit dem höchsten Grad integrierter Informationen beschränkt ist, wie beispielsweise das Gehirn. Allerdings äußern die Unterzeichner des Schreibens Zweifel daran, ob die Schlussfolgerungen des IIT über das Bewusstsein von Föten im Frühstadium aus politischen Erwägungen als wissenschaftliche Fehlinformation betrachtet werden sollten.

Die Debatte um IIT offenbart eine Kluft unter Neurowissenschaftlern mit widersprüchlichen Ansichten über ihre wissenschaftliche Gültigkeit und die Auswirkungen, die sie auf verschiedene ethische und politische Fragen hat. Während die Kritiker den Panpsychismus als Bedrohung für den einfachen Zugang zu Abtreibungen anprangern, argumentieren Befürworter dagegen, dass er als Pseudowissenschaft abgetan wird. Im weiteren Verlauf der Diskussion wird deutlich, dass die wahren Gegner nicht äußere Kräfte, sondern die Wissenschaftler selbst sind.