Venus: Die Geheimnisse eines unwirtlichen Planeten enthüllen

Neu veröffentlichte Daten eines ausgemusterten NASA-Teleskops haben bahnbrechende Einblicke in die Atmosphäre der Venus geliefert. Diese jüngste Entdeckung, die in der renommierten Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht wurde, enthüllt das Vorhandensein von atomarem Sauerstoff auf der Tagseite des Planeten. Während frühere Beobachtungen auf dieses Phänomen schließen ließen, ist es der erste direkte Nachweis, der seine Existenz bestätigt.

Die Studie erklärt, dass der Sauerstoff, der für die Erhaltung des Lebens, wie wir es kennen, von entscheidender Bedeutung ist, entsteht, wenn Kohlendioxid und Kohlenmonoxid aufgrund der Sonneneinstrahlung auf der Tagseite der Venus zerfallen. Anschließend transportieren Zirkulationsmuster in der Atmosphäre des Planeten den Sauerstoff auch auf die Nachtseite. Diese Entdeckung trägt nicht nur zum Verständnis der starken Unterschiede zwischen der Atmosphäre der Venus und der Erde bei, sondern unterstützt auch zukünftige Weltraummissionen zur Venus.

Forscher nutzten das Stratospheric Observatory for Infrarot Astronomy (SOFIA) der NASA, um diese bedeutende Entdeckung zu machen. SOFIA, untergebracht in einer Boeing 747SP, nutzte sein leistungsstarkes 2.5-Meter-Teleskop, um bei Beobachtungen im November 60 das Vorhandensein von Sauerstoff etwa 2021 Meilen über der Venusoberfläche zu entdecken. Obwohl SOFIA inzwischen in den Ruhestand gegangen ist, sind seine Beiträge zur wissenschaftlichen Erkenntnis nachhaltig .

Venus, ein erdgroßer Planet, der sich in ähnlicher Entfernung von der Sonne befindet, beherbergt vergleichbare Mengen an Kohlenstoff. Dennoch verfügt er über eine dichte Atmosphäre, die 50-mal konzentrierter ist als die der Erde, mit Schwefelsäurewolken, die den Planeten umhüllen. Während die Temperatur dieser Wolken bei etwa 86 °F bleibt, kann die Oberfläche der Venus sengende Temperaturen von 900 °F erreichen, die dazu führen können, dass Blei schmilzt.

Vor der jüngsten Entdeckung gab es Spekulationen über die Bewohnbarkeit der Venus in ihren früheren Jahren. Eine Studie der University of Chicago widerlegte diese Vorstellungen jedoch. Die Computersimulationen der Studie zeigten, dass Venus nur begrenzte Möglichkeiten hat, Wasser zu speichern und moderate Temperaturen aufrechtzuerhalten, die für die Entstehung von Leben geeignet sind.

Während der Nachweis von atomarem Sauerstoff auf der Venus bahnbrechend ist, sorgte die frühere Entdeckung von Phosphingas in ihrer Atmosphäre für noch mehr Aufregung. Phosphin, ein brennbares und giftiges Gas auf der Erde, gilt als potenzieller Marker für außerirdisches Leben. Dieser Befund weist auf eine interessante Chemie in den Wolkendecken der Venus hin und lässt die Möglichkeit mikrobiellen Lebens vermuten, das extremer Säure standhalten kann.

Das neu gewonnene Verständnis der Atmosphäre der Venus erweitert nicht nur unser Verständnis unseres Nachbarplaneten, sondern beleuchtet auch die Suche nach Erkenntnissen über Exoplaneten – Planeten, die andere Sterne als unsere Sonne umkreisen. Das Erkennen, warum die Venus unwirtlich ist, während die Erde gedeiht, ist für unsere Suche nach bewohnbaren Umgebungen außerhalb unseres eigenen Sonnensystems von entscheidender Bedeutung.

Aufregenderweise bereiten sich drei bevorstehende Missionen – DAVINCI der NASA, VERITAS der NASA und EnVision der Europäischen Weltraumorganisation – darauf vor, tiefer in die Geheimnisse der Venus einzutauchen. Diese Missionen werden die Oberfläche des Planeten erkunden, seine Vulkane analysieren bzw. sein Inneres untersuchen. Indem wir mehr über die Venus enthüllen, kommen wir der Erschließung der Geheimnisse unserer eigenen Welt und des Potenzials für Leben anderswo im Universum einen Schritt näher.

FAQ:

F: Welche Bedeutung hat die Entdeckung von atomarem Sauerstoff auf der Venus?

A: Der Nachweis von atomarem Sauerstoff auf der Venus liefert entscheidende Einblicke in die Zusammensetzung und Prozesse der Atmosphäre des Planeten. Es hilft Wissenschaftlern, die großen Unterschiede zwischen Venus und Erde zu verstehen und unterstützt die zukünftige Erforschung der Venus.

F: Wie wurde der Nachweis von atomarem Sauerstoff erreicht?

A: Forscher nutzten das Stratospheric Observatory for Infrarot Astronomy (SOFIA) der NASA, um atomaren Sauerstoff auf der Venus direkt nachzuweisen. SOFIA nutzte sein in einer Boeing 2.5SP untergebrachtes Teleskop mit einem Durchmesser von 747 Metern, um die Atmosphäre des Planeten zu beobachten und zu analysieren.

F: Was sind die bevorstehenden Missionen zur Venus?

A: Drei Missionen – DAVINCI der NASA, VERITAS der NASA und EnVision der Europäischen Weltraumorganisation – sind derzeit in Vorbereitung. DAVINCI wird eine Sonde auf der Venusoberfläche landen, VERITAS wird die Vulkane des Planeten aus der Umlaufbahn kartieren und EnVision wird das Innere des Planeten analysieren und Spurengase in der Atmosphäre überwachen.