AWE-Mission: Die Geheimnisse atmosphärischer Wellen aus dem Weltraum entschlüsseln

Die bevorstehende Mission „Atmospheric Waves Experiment“ (AWE) der NASA soll im November 2023 starten und soll mithilfe eines kosmischen Phänomens namens Airglow Licht in die faszinierende Welt der atmosphärischen Wellen bringen. Das vom Space Dynamics Laboratory der angesehenen Utah State University gebaute AWE wird an der Außenseite der Internationalen Raumstation angebracht und bietet beispiellose Einblicke in diese rätselhaften Wellen.

Atmosphärische Schwerewellen (AGWs) sind Wellen in der Luft, die hauptsächlich von intensiven Wetterereignissen wie Tornados, Hurrikanen und Gewittern herrühren. Diese Wellen können vor ihrem Absinken dichte Luftblasen in die Atmosphäre heben und dabei markante Wellenmuster in den Wolken hinterlassen. AGWs hören hier jedoch nicht auf – sie setzen ihre Reise in den Weltraum fort und tragen zu den sich ständig verändernden Bedingungen des Weltraumwetters bei, das sich auf Satelliten- und Kommunikationssignale auswirken kann.

Im Mittelpunkt der bahnbrechenden Mission von AWE steht die Messung von AGWs in einer Höhe von etwa 54 Meilen (87 Kilometer), insbesondere in der Mesopause – dem Grenzbereich zwischen Erdatmosphäre und Weltraum. Durch die Beobachtung der Mesopause mit Infrarotlicht wird AWE die Größe, Leistung und Ausbreitung von AGWs auf eine noch nie dagewesene Weise quantifizieren. Seine fortschrittliche Technologie ist in der Lage, kleinere Wellen im Luftglühen zu erkennen, die zuvor bei anderen Missionen übersehen wurden.

Ruth Lieberman, AWE-Missionswissenschaftlerin am Goddard Space Flight Center der NASA, hebt die Einzigartigkeit dieser Mission hervor und betont, dass AWE im Vergleich zu anderen Satelliten in der Lage sein wird, Wellen auf einer feineren horizontalen Skala aufzulösen. Diese Fähigkeit wird unser Verständnis der komplexen Dynamik von AGWs und ihrer Auswirkungen auf die obere Atmosphäre verbessern.

Das Herzstück der Mission von AWE ist das Advanced Mesospheric Temperature Mapper (AMTM)-Instrument. AMTM besteht aus vier Teleskopen und wird die Mesopause scannen und die Helligkeit des Lichts bei bestimmten Wellenlängen messen. Durch die Analyse der relativen Helligkeit verschiedener Wellenlängen wird AWE Temperaturkarten erstellen und die Bewegung von AGWs durch die Atmosphäre aufdecken.

Diese bahnbrechende Mission ist nicht nur ein wissenschaftliches Unterfangen, sondern auch ein entscheidender Schritt zum Verständnis der Wechselwirkungen des Erdwetters mit dem Weltraumwetter. Es ist von immenser Bedeutung für den Bereich der Satellitenkommunikation und -verfolgung im Orbit. Mit seiner beispiellosen Perspektive von der Internationalen Raumstation aus möchte AWE seine wertvollen Daten und Erkenntnisse mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft und der Öffentlichkeit teilen.

Um tiefer in die Feinheiten der AWE-Mission und ihrer bahnbrechenden Entdeckungen einzutauchen, besuchen Sie die offizielle Website der AWE-Mission unter [URL]. Entdecken Sie die Geheimnisse atmosphärischer Wellen und erleben Sie die Auswirkungen von AGWs wie nie zuvor.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was sind atmosphärische Wellen?

Atmosphärische Wellen, auch atmosphärische Schwerewellen (AGWs) genannt, sind Wellen in der Luft, die von intensiven Wetterereignissen wie Tornados, Hurrikanen und Gewittern herrühren. Diese Wellen können sich von der unteren Atmosphäre bis in den Weltraum ausbreiten. Wie misst AWE atmosphärische Wellen?

AWE misst atmosphärische Wellen, indem es Variationen des Luftglühens mithilfe von Infrarotlicht aufzeichnet. Das Instrument namens Advanced Mesospheric Temperature Mapper (AMTM) scannt die Mesopause und misst die Helligkeit des Lichts bei bestimmten Wellenlängen. Durch die Analyse der relativen Helligkeit verschiedener Wellenlängen erstellt AWE Temperaturkarten, die die Bewegung atmosphärischer Wellen aufzeigen. Welche Bedeutung hat die Untersuchung atmosphärischer Wellen?

Die Untersuchung atmosphärischer Wellen ist entscheidend für das Verständnis der komplexen Wechselwirkungen zwischen dem Erdwetter und dem Weltraumwetter. Es kann Forschern helfen, die Auswirkungen atmosphärischer Wellen auf die Satellitenkommunikation und die Verfolgung im Orbit zu verstehen. Wie werden die Ergebnisse von AWE geteilt?

Nach der Installation auf der Internationalen Raumstation möchte das AWE-Missionsteam die Daten und Ergebnisse des Instruments mit der Wissenschaftsgemeinschaft und der Öffentlichkeit teilen und so ein besseres Verständnis der atmosphärischen Wellen und ihrer Auswirkungen fördern.