Geheimnisvolle Feenkreise in Wüsten auf drei Kontinenten gefunden

Eine umfassende weltweite Untersuchung hat ergeben, dass Feenkreise, mysteriöse, karge Landstriche, die die Wüsten Namibias und Australiens übersät sind, weiter verbreitet sind als bisher angenommen. Diese kreisförmigen, kargen „Gehwege“ kommen in Wüstenregionen vor und zeichnen sich durch trockene, nackte Erde umgeben von niedriger Grasvegetation aus. Die Bewertung identifizierte 263 Standorte auf drei Kontinenten, darunter Länder wie Namibia, Australien, die Sahelzone, Madagaskar und Mittelwestasien. Unter der Leitung des Umweltwissenschaftlers Emilio Guirado von der Universität Alicante in Spanien bietet die Studie wertvolle Einblicke in die Ökologie und Biogeographie dieser faszinierenden Vegetationsmuster.

Die Ursache der Feenkreise bleibt ungewiss, obwohl die Vermutung, dass Termiten eine Rolle spielen, ausführlich diskutiert wurde. Neuere Forschungen und alte Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, dass die winzigen Insekten tatsächlich beteiligt sein könnten. Eine andere Hypothese besagt, dass die Kreise der Vegetation helfen, knappe Wasserressourcen zu optimieren. Die unterschiedlichen Entwässerungsmuster zwischen Namibia und Australien machen diese Theorie jedoch noch komplexer. Die Idee, dass andere Pflanzenarten Giftstoffe freisetzen, wurde ebenfalls in Betracht gezogen, wurde jedoch inzwischen verworfen.

Die Studie befasste sich mit der Herausforderung, mithilfe von Drohnen- und Satellitenbildern Zugang zu diesen unwirtlichen Regionen für Forschungszwecke zu erhalten. Die Forscher führten eine systematische Untersuchung mit hochauflösenden Satellitenbildern durch und nutzten maschinelles Lernen, um weltweit über eine halbe Million Grundstücke zu analysieren. Die Analyse identifizierte 263 Standorte mit märchenförmigen Vegetationsmustern und weitete die bekannte Verbreitung auf neue Länder und Kontinente wie die Sahelzone, die Westsahara, das Horn von Afrika, Madagaskar, Südwestasien sowie Zentral- und Südwestaustralien aus.

Die Forscher fanden Gemeinsamkeiten aller Feenkreisstandorte, darunter eine trockene und trockene Wüstenumgebung, hohe Temperaturen, hohe Niederschlagssaisonalität, nährstoffarme Böden und einen hohen Sandgehalt. Darüber hinaus ergab die Studie, dass Gebiete mit Feenringen im Laufe der Zeit eine stabilere Vegetationsproduktivität aufweisen als umliegende Gebiete ohne Feenringe. Diese Informationen werden dazu beitragen, die Ursache dieser rätselhaften Formationen einzugrenzen, indem regionalspezifische Faktoren identifiziert werden, die zu ihrer Entstehung beitragen.

Der durch diese Studie erstellte globale Atlas erweitert nicht nur unser Verständnis der Biogeographie von Feenkreisen, sondern ermöglicht auch zukünftige Forschungen zu den funktionalen Auswirkungen dieser Vegetationsmuster. Das Verständnis der Mechanismen, die den Feenkreisen zugrunde liegen, ist für die Untersuchung der Stabilität von Ökosystemen und ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel von entscheidender Bedeutung.

