Asteroidenproben von Bennu kehren sicher zur Erde zurück

Am Sonntag, 24. September, kehrten Proben des Asteroiden Bennu erfolgreich zur Erde zurück. Dies ergab eine Mission der NASA-Raumsonde OSIRIS-Rex, die 2016 mit dem Ziel gestartet war, Proben des Asteroiden zu sammeln und zur Erde zurückzubringen. Die Raumsonde kam 2018 in Bennu an, wo sie zwei Jahre lang die Oberfläche des Asteroiden kartierte und untersuchte, bevor sie Kontakt aufnahm und eine Probe sammelte.

Bennu wurde 1999 entdeckt und ist ein rundlicher Asteroid mit einer Größe von etwa einem halben Kilometer. Man geht davon aus, dass es sich um den Überrest eines größeren Asteroiden handelt, der in ferner Vergangenheit mit einem anderen Weltraumgestein kollidiert sein könnte. Bennus Zusammensetzung ist reich an Kohlenstoff, was ihn zu einem wertvollen Ziel für Studien macht. Durch die Analyse von Proben aus Bennu erhoffen sich Wissenschaftler Einblicke in die Entstehung unseres Sonnensystems und die potenzielle Gefahr von Asteroideneinschlägen auf der Erde.

Die OSIRIS-Rex-Mission markiert den zweiten erfolgreichen Versuch der NASA, Material aus dem Weltraum zurückzubringen. Seine erste robotische Probenrückgabemission, die Genesis-Mission, fing Sonnenwindpartikel ein, doch leider führte die Erholungsphase zu einer Kontamination der Partikel. Die Stardust-Mission hingegen konnte erfolgreich Material aus dem Schweif des Kometen Wild-2 bergen.

Nachdem sie Bennus Umlaufbahn verlassen hatte, trat die Raumsonde OSIRIS-Rex im Mai 2021 ihre Reise zurück zur Erde an. Am 24. September 2023 trat die Probenrückgewinnungskapsel mit den Bennu-Proben wieder in die Erdatmosphäre ein und landete sicher in der Wüste von Utah. Die Proben werden in einer sterilen Umgebung im Johnson Space Center der NASA gelagert, bevor sie an wissenschaftliche Labore weltweit, einschließlich Kanada, verteilt werden.

Kanadische Wissenschaftler spielten eine wichtige Rolle bei der Mission und entwickelten und lieferten einen optischen Laserhöhenmesser, um den besten Ort für die Landung der Raumsonde auf Bennu zu bestimmen. Dadurch erhalten sie etwa vier Prozent der zurückgegebenen Probe zur Untersuchung zurück. Von den Bennu-Proben wird erwartet, dass sie wertvolle Einblicke in die Entstehung des Sonnensystems und das Potenzial für Leben auf anderen Himmelskörpern liefern.

