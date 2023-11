Asteroidenverfolgung: PDCO der NASA auf der Suche nach nahen Annäherungsversuchen

Das Defense Coordination Office (PDCO) der NASA setzt seine sorgfältige Überwachung erdnaher Objekte (NEOs) fort und hat kürzlich Informationen über einen vorbeifliegenden Asteroiden veröffentlicht. Am 21. November wird der Asteroid 2023 VW5 voraussichtlich bis auf 1.7 Millionen Kilometer an die Erde herankommen. Obwohl dieser Weltraumfelsen nicht als potenziell gefährlicher Asteroid eingestuft ist, wird er eine Begegnung aus nächster Nähe ermöglichen.

Asteroid 2023 VW5, ein Mitglied der Aten-Asteroidengruppe, hat gemeinsame Eigenschaften mit erdnahen Asteroiden (NEAs), die die Erde durchqueren und deren große Halbachsen kleiner als die der Erde sind. Benannt nach dem ersten seiner Art, dem Asteroiden 2062 Aten, wurden diese NEAs erstmals 1976 von der amerikanischen Astronomin Eleanor Helin am Palomar-Observatorium identifiziert.

Mit einer Breite von etwa 89 Fuß ist der Asteroid 2023 VW5 in der Größe mit einem Flugzeug vergleichbar. Obwohl seine Ausmaße die des Tscheljabinsk-Asteroiden übertreffen, der 2013 in Russland für Zerstörung sorgte, stellt dieser herannahende Weltraumfelsen aufgrund seiner relativ geringen Größe keine Gefahr für die Menschheit dar.

Überraschenderweise ist dies nicht das erste Mal, dass der Asteroid 2023 VW5 der Erde nahe kommt. Die aufgezeichnete Geschichte zeigt, dass der Asteroid am 4. September 1901 unseren Planeten in einer Entfernung von 69 Millionen Kilometern passierte. Nach der Passage am 21. November 2021 erfolgt die nächste Annäherung am 26. August 2026 in einer Entfernung von 36 Millionen Kilometern.

Astronomen und Forscher nutzen verschiedene Techniken, einschließlich der Verwendung von Algorithmen, um Asteroiden zu erkennen und zu verfolgen. Wissenschaftler der University of Washington haben eine Studie veröffentlicht, die die Entdeckung eines potenziell gefährlichen Asteroiden mithilfe eines Algorithmus namens HelioLinc3D enthüllt. Während der Tests des Algorithmus auf Hawaii entdeckte er den Asteroiden 2022 SF289, einen kolossalen Weltraumfelsen mit einer Breite von fast 600 Fuß. Trotz seiner Größe stellt dieser Asteroid keine unmittelbare Gefahr für die Erde dar.

Der HelioLinc3D-Algorithmus stützt sich auf Rubins umfassenden Datensatz, um Asteroiden zu identifizieren und zu überwachen. Durch diese fortschrittlichen Techniken können Wissenschaftler unser Verständnis und unsere Vorbereitung auf potenzielle himmlische Bedrohungen weiter verbessern.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist ein erdnahes Objekt (NEO)?

A: Ein erdnahes Objekt (NEO) ist jeder Asteroid oder Komet, der sich in einer Entfernung von bis zu 1.3 Astronomischen Einheiten (ungefähr 195 Millionen Kilometer) von der Erde entfernt.

F: Was ist ein potenziell gefährlicher Asteroid?

A: Ein potenziell gefährlicher Asteroid (PDA) ist ein Asteroid, der aufgrund seiner Größe und Nähe eine Bedrohung für die Erde darstellen kann.

F: Wie werden Asteroiden verfolgt?

A: Astronomen verwenden verschiedene Methoden, um Asteroiden zu verfolgen, darunter bodengestützte Teleskope, weltraumgestützte Observatorien und Algorithmen, die Daten analysieren, um ihre Flugbahnen zu identifizieren und vorherzusagen.

F: Welche Bedeutung hat die Aten-Asteroidengruppe?

A: Die Aten-Asteroidengruppe ist eine Kategorie erdnaher Asteroiden (NEAs), die die Erde durchqueren und deren Umlaufbahnen kleiner als die der Erde sind. Sie sind nach dem ersten entdeckten Asteroiden dieser Art, 2062 Aten, benannt.

F: Wie unterstützen Algorithmen die Asteroidenerkennung?

A: Algorithmen wie HelioLinc3D nutzen große Datensätze, um Asteroiden zu identifizieren und zu verfolgen. Durch die Analyse von Mustern und Flugbahnen unterstützen diese Algorithmen Wissenschaftler bei ihren laufenden Bemühungen, potenzielle Bedrohungen aus dem Weltraum zu überwachen.