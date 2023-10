Die Gefahr eines steigenden Meeresspiegels: Grönlands schmelzende Eiskappe

By

Unter der Oberfläche unserer malerischen britischen Strände lauert eine unmittelbare Gefahr, die die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt auf sich gezogen hat. Der beschleunigte Anstieg des Meeresspiegels und die Auswirkungen immer heftigerer Winterstürme stellen eine ernsthafte Bedrohung für unsere Küstenlandschaften dar. Während sich das Erdklima weiter erwärmt, ist die grönländische Eiskappe einer der Hauptverursacher dieses beunruhigenden Phänomens.

Mit einer beeindruckenden Dicke von 3 Kilometern (knapp 2 Meilen) birgt die grönländische Eiskappe in ihren gefrorenen Tiefen das Potenzial, den globalen Meeresspiegel um unglaubliche 7 Meter (23 Fuß) anzuheben, sollte sie vollständig abschmelzen. Die Dringlichkeit, den Punkt zu begreifen, an dem es kein Zurück mehr gibt, an dem das Abschmelzen Grönlands unumkehrbar wird, ist in den letzten Jahren nur noch gewachsen.

Eine zum Nachdenken anregende Studie, die in der renommierten Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, hat Licht auf diesen entscheidenden Moment geworfen. Es zeigt sich, dass die Schwelle für ein irreversibles Schmelzen in einem Temperaturbereich von 1.7 bis 2.3 Grad Celsius (3.1 bis 4.1 Grad Fahrenheit) über dem vorindustriellen Niveau liegt. Beunruhigend ist, dass wir in diesem Jahr bereits seit mehreren Monaten die Untergrenze dieser Spanne überschreiten. Aktuelle Prognosen deuten auf einen möglichen globalen Temperaturanstieg von bis zu 3 Grad Celsius (5.4 Grad Fahrenheit) bis zum Ende dieses Jahrhunderts hin, sodass wir uns diesem Wendepunkt sehr nahe befinden.

Während sich der Prozess des Schmelzens allmählich vollziehen würde und den Gemeinden etwas Zeit geben würde, sich anzupassen und ins Landesinnere umzusiedeln, gibt es in der Untersuchung einen Hoffnungsschimmer. Wenn es uns gelingt, den Temperaturanstieg einzudämmen und ihn wieder auf die 1.5-Grad-Celsius-Marke (2.7 Grad Fahrenheit) zu senken, würde der Schmelzprozess irgendwann aufhören. Allerdings warnen die Wissenschaftler davor, dass selbst das Erreichen dieses Ziels uns nicht vor den Konsequenzen bewahren würde, mit denen wir bereits konfrontiert sind. Wenn wir einen Temperaturrückgang von 1.5 Grad Celsius erreichen, werden unsere Küsten bereits mit einem Meeresspiegel konfrontiert sein, der 2 bis 3 Meter (6.5 bis 9.8 Fuß) höher ist als heute.

Der dringende Handlungsbedarf war noch nie so deutlich. Angesichts der zunehmenden weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels ist es von entscheidender Bedeutung, den Ernst der Lage anzuerkennen und darauf hinzuarbeiten, ihre Auswirkungen abzumildern. Andernfalls würden sich unsere Küstenlandschaften für immer verändern und wertvolle Küsten und Klippen unter den unerbittlichen Wellen eines steigenden Meeres versinken.

