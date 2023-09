Die leidenschaftlichen „Bagger“, die in West-Queensland prähistorische Schätze ausgraben

Elf mit Hacken, Besen und Schaufeln bewaffnete Personen arbeiten fleißig zusammen, um die Überreste eines bemerkenswerten 95 Millionen Jahre alten Dinosaurierskeletts freizulegen. Diese Amateur-Freiwilligen verbringen ihre Tage damit, Erde unter der Belmont Station, einem Anwesen in der Outback-Stadt Winton, Queensland, abzukratzen. Während die sengende Sonne auf sie brennt, bleiben diese engagierten „Graber“ in bester Stimmung, während sie nach prähistorischen Knochen suchen.

Zu diesen begeisterten Freiwilligen gehört Ali Calvey, ein selbsternannter „Dinosaurier-Tragiker“, der seit 2008 an Ausgrabungen teilnimmt. Tatsächlich hat Frau Calvey insgesamt an 14 Ausgrabungen teilgenommen und ist sogar mit ihrem Partner nach Winton gezogen, um dort ehrenamtlich mitzuhelfen Museum „Zeitalter der Dinosaurier“. Sie verbringt fünf Tage die Woche im Labor und bereitet Proben für die Ausstellung vor.

Australien hat sich mit seinen zugänglichen Möglichkeiten zur Freiwilligenarbeit weltweit zu einem der beliebtesten Standorte für Bürgerwissenschaftler entwickelt, die sich für Dinosaurier interessieren. Insbesondere Winton hat sich zur Dinosaurierhauptstadt des Landes entwickelt. Die Eröffnung des Age of Dinosaurs Museum im Jahr 2009 durch den Viehzüchter David Elliott hat die Stadt zu einem beliebten Ziel für Paläotourismus gemacht und trägt jährlich etwa 70 Millionen US-Dollar zur Outback-Tourismusbranche von Queensland bei.

Für eine Region, die mit Dürre und einem Bevölkerungsrückgang zu kämpfen hat, hat der Erfolg des Museums dringend benötigte wirtschaftliche Unterstützung gebracht. Der Kurator für Paläontologie am Museum, Matthew Herne, hat das wachsende Interesse an der prähistorischen Vergangenheit Queenslands miterlebt und sieht darin einen enormen Aufschwung für die Outback-Gemeinschaften.

Das Age of Dinosaurs Museum führt seit mehr als zwei Jahrzehnten einwöchige Ausgrabungen auf Grundstücken im Outback durch und trägt so zur fortlaufenden Entdeckung neuer Fossilien bei. In der weiten und kargen Landschaft des Queensland-Outbacks kann es eine Herausforderung sein, diese Knochen auszugraben, selbst wenn sie so klein wie ein Radiergummi sind. Allerdings haben die Leidenschaft und das Engagement der gewöhnlichen Menschen, die an diesen Ausgrabungen beteiligt waren, zu außergewöhnlichen Entdeckungen geführt.

Rentner, oft mit einer lebenslangen Leidenschaft für Dinosaurier, machen einen erheblichen Teil der Ausgrabungsteilnehmer aus. Diese Menschen möchten mit ihren Fähigkeiten und ihrer großen Energie im Laufe ihrer Ruhestandsjahre zu etwas Sinnvollem beitragen. Karyn Deane, eine Rentnerin, die über 25 Stunden mit dem Zug und dem Bus unterwegs war, um an der Ausgrabung teilzunehmen, drückt ihre Begeisterung über die Aussicht aus, etwas zu finden, das Millionen Jahre alt ist.

Ein besonders besonderer Fund bei diesen Ausgrabungen ist der Langhals-Sauropoden, der vermutlich der größte Dinosaurier Australiens ist. Die derzeit freigelegten Knochen gehören wahrscheinlich derselben Art an, von der der Viehzüchter David Elliott 1999 einen versteinerten Oberschenkelknochen entdeckte. Dieser Sauropode, der liebevoll Elliot genannt wird, ist für Herrn Elliott von großer persönlicher Bedeutung, da seine Entdeckung sein Leben erheblich beeinflusst hat.

Die Leidenschaft und das Engagement dieser leidenschaftlichen Dinosaurier-Enthusiasten haben aus der einst dürftigen Touristenattraktion eine florierende Industrie gemacht, die Besucher aus der ganzen Welt anzieht. Auch in Zukunft werden die Bagger und Wissenschaftler ihre Suche nach neuen Schätzen fortsetzen und das Outback von Queensland zu einem unverzichtbaren Reiseziel für Dinosaurierliebhaber auf der ganzen Welt machen.

Quellen:

– ABC Western Queensland: Heidi Sheehan – [Link wird ersetzt]