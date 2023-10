Spektakuläres Bild von NGC 4654: Eine mittlere Spiralgalaxie im Virgo-Cluster

By

Das Hubble-Weltraumteleskop hat ein beeindruckendes Bild der intermediären Spiralgalaxie NGC 4654 aufgenommen. Diese Galaxie liegt im Sternbild Jungfrau und weist Merkmale sowohl von Spiralen ohne als auch von Balken auf. Sein helles Zentrum und die wirbelnden Sternenarme machen ihn zu einem faszinierenden Anblick. NGC 4654 liegt knapp nördlich des Himmelsäquators und ist daher sowohl von der Nord- als auch von der Südhalbkugel aus sichtbar. Diese Galaxie ist etwa 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt.

NGC 4654 gehört zu den Virgo-Cluster-Galaxien, die eine asymmetrische Verteilung von Sternen und neutralem Wasserstoffgas aufweisen. Astronomen glauben, dass es möglicherweise einen Prozess namens „Staudruck-Stripping“ durchläuft. Während sich diese Galaxie durch das überhitzte Plasma bewegt, das als Intracluster-Medium im Virgo-Galaxienhaufen bekannt ist, übt die Anziehungskraft Druck auf NGC 4654 aus. Dieser Druck, ähnlich dem Windgefühl an einem windstillen Tag für einen Radfahrer, entzieht der Galaxie ihre Kraft Gas. Infolgedessen hat sich auf der südöstlichen Seite von NGC 4654 ein langer, dünner Schweif aus Wasserstoffgas gebildet.

Interessanterweise verfügen die meisten Galaxien, in denen Staudruck-Stripping auftritt, nur über minimales kaltes Gas, was ihre Fähigkeit zur Bildung neuer Sterne beeinträchtigt. NGC 4654 weist jedoch weiterhin Sternentstehungsraten auf, die denen von Galaxien ähnlicher Größe entsprechen. Dies deutet darauf hin, dass NGC 4654 eine Ausnahme von diesem Muster darstellt.

Auch NGC 4654 erlebte vor rund 4639 Millionen Jahren eine Wechselwirkung mit der Begleitgalaxie NGC 500. Die Gravitationseffekte von NGC 4639 lösten Gas am Rand von NGC 4654 aus und verhinderten so die Sternentstehung in dieser Region. Folglich führte diese Wechselwirkung zu einer asymmetrischen Verteilung der Sterne innerhalb von NGC 4654.

Wissenschaftler untersuchen Galaxien wie NGC 4654, um die Beziehung zwischen jungen Sternen und dem kalten Gas, aus dem sie entstehen, besser zu verstehen. Das von der NASA betriebene Hubble-Weltraumteleskop spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufnahme solch atemberaubender Bilder und ermöglicht es Forschern, tiefer in die Geheimnisse des Universums einzutauchen.

Quellen:

– Hubble-Weltraumteleskop der NASA, ESA und J. Lee (Space Telescope Science Institute); Bearbeitung: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)