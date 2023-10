Gibt es einen verborgenen Planeten im Kuipergürtel?

By

Astrophysiker in Japan haben kürzlich Beweise vorgelegt, die auf die Existenz eines weiteren erdähnlichen Planeten hinweisen, der sich im Kuipergürtel versteckt. Dieser Gürtel besteht aus einem Ring aus eisigen Objekten, die sich in den äußeren Bereichen unseres Sonnensystems direkt nach der Umlaufbahn von Neptun befinden.

Patryk Sofia Lykawka von der Kindai-Universität und Takashi Ito vom Nationalen Astronomischen Observatorium Japans haben das Verhalten verschiedener Objekte im Kuipergürtel beobachtet und vermuten, dass sich zwischen ihnen ein kleiner Planet verbergen könnte. Es wird geschätzt, dass dieser potenzielle Planet eine Masse besitzt, die 1.5 bis 3 Mal größer ist als die der Erde. Dieser hypothetische Planet befindet sich in einer Entfernung von etwa 500 Astronomischen Einheiten (AE) von der Sonne in der Streuscheibenregion des Kuipergürtels und könnte näher bei uns sein als der vorgeschlagene Planet Neun, der in den äußeren Regionen des Sonnensystems lebt.

Der Kuipergürtel enthält eine Reihe von Asteroiden, Kometen, Weltraumgesteinen und Eisfragmenten, die sich von etwa 30 AE bis 50 AE erstrecken. Obwohl es aufgrund ihrer enormen Entfernung von der Erde schwierig ist, diese Objekte zu beobachten und zu untersuchen, erforschen Astrophysiker diese Region kontinuierlich auf der Suche nach möglichen Entdeckungen.

Die im Astronomical Journal veröffentlichte Forschung zeigt Anomalien im Verhalten bestimmter Objekte im Kuipergürtel. Diese Anomalien deuten auf die Anwesenheit eines unsichtbaren Planeten hin, der einen gravitativen Einfluss auf die umliegenden Objekte ausübt. Während die Existenz dieses verborgenen Planeten noch bestätigt werden muss, deuten die gesammelten Beweise auf die Möglichkeit hin, dass in unserem Sonnensystem ein weiterer erdähnlicher Planet existieren könnte.

Weitere Forschung und Beobachtung sind erforderlich, um die Existenz dieses Planeten zu bestätigen und genauere Daten über seine Eigenschaften und Eigenschaften zu liefern. Die Entdeckung eines weiteren erdähnlichen Planeten im Kuipergürtel hätte erhebliche Auswirkungen auf unser Verständnis der Planetenentstehung und des Potenzials für außerirdisches Leben.

