Pulsar entdeckt, der den größten jemals aufgezeichneten Ausbruch aussendet

By

Wissenschaftler haben im Weltraum eine aufregende Entdeckung gemacht. Mithilfe des HESS-Observatoriums in Namibia hat ein globales Forscherteam den größten jemals aufgezeichneten Pulsarausbruch entdeckt. Pulsare sind Himmelskörper, die von ihren Magnetpolen periodische Strahlungsstöße aussenden. Die vom Pulsar Vela beobachteten Ausbrüche, der fast 1,000 Lichtjahre von der Erde entfernt ist, waren 200-mal energiereicher als jeder zuvor dokumentierte Pulsarstrahl.

Es wurde beobachtet, dass die Emissionen von Vela Energien von bis zu 20 Teraelektronenvolt haben, was etwa 10 Billionen Mal energiereicher ist als sichtbares Licht. Diese Entdeckung stellt unser derzeitiges Verständnis von Pulsaren und ihrer Funktionsweise in Frage. Es erfordert ein Überdenken der traditionellen Vorstellung, dass Teilchen entlang magnetischer Feldlinien innerhalb oder etwas außerhalb der Magnetosphäre des Pulsars beschleunigt werden.

Ein Pulsar ist eine Art Neutronenstern, der entsteht, wenn ein Stern implodiert, aber nicht zu einem Schwarzen Loch wird. Pulsare sind unglaublich dicht und verfügen über hochaktive Magnetosphären. Elektronen werden in der Magnetosphäre beschleunigt und in Strahlen von den Polen des Sterns ausgestoßen. Während sich der Pulsar dreht, streichen diese Strahlen durch das Universum und erscheinen in regelmäßigen Abständen als Blitze, ähnlich einem Leuchtturm.

Die Dichte der Pulsare ist erstaunlich, denn ein Teelöffel ihrer Materie hat eine Masse von mehr als fünf Milliarden Tonnen. Um es ins rechte Licht zu rücken: Das ist etwa das 900-fache der Masse der Großen Pyramide von Gizeh. Diese neue Entdeckung trägt zu unserem Verständnis dieser faszinierenden kosmischen Phänomene bei.

In einer separaten Studie haben Wissenschaftler kürzlich das Verhalten eines anderen Pulsars namens J1023 entschlüsselt. Dieser Pulsar wechselt zwischen zwei Modi: Er sendet in einem Modus hochfrequentes sichtbares Licht, ultraviolettes Licht und Röntgenstrahlen aus und verdunkelt sich, während er in einem anderen niederfrequentere Radiowellen aussendet. Forscher entdeckten, dass im Niederfrequenzmodus Materie auf die Oberfläche des Pulsars fällt und dann durch seinen Strahl wieder herausgedrückt wird. Dieser Prozess erwärmt die umgebende Materie und löst den höheren Frequenzmodus aus.

Diese neuen Erkenntnisse tragen zu unserem Wissen über Pulsare bei und vertiefen unsere Wertschätzung für die Wunder des Universums.

Quellen:

– Naturastronomie

– DESY-Pressemitteilung