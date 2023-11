Erkundung der Komplexität von Be Stars: Jenseits binärer Systeme

Ein kürzlich von Forschern der University of Leeds durchgeführter Durchbruch hat die lang gehegten Überzeugungen der Astronomen über Be-Sterne erschüttert und neues Licht auf diese rätselhaften Himmelsobjekte geworfen. Be-Sterne, die für ihre Emissionslinien und B-Spektraltypen bekannt sind, faszinieren seit ihrer Entdeckung durch den italienischen Astronomen Angelo Secchi im Jahr 1866 seit über einem Jahrhundert Wissenschaftler.

Traditionell glaubten Astronomen, dass Be-Sterne vorwiegend in Doppelsternsystemen existierten und paarweise durch das Universum tanzten. Die Analyse der Daten des Gaia-Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation hat jedoch überzeugende Beweise geliefert, die diese vorherrschende Vorstellung in Frage stellen. Es scheint, dass es sich bei Be-Sternen nicht nur um Zweiersterne handelt, sondern vielmehr um Dreiersterne, bei denen drei Himmelskörper auf komplexe Weise miteinander interagieren.

Durch die Beobachtung der Bewegung von Sternen am Nachthimmel über längere und kürzere Zeiträume hinweg entdeckten die Forscher verräterische Anzeichen von Kameradschaft. Wenn sich ein Stern auf einer geraden Bahn bewegt, deutet dies auf die Anwesenheit eines einzelnen Sterns hin. Das Vorhandensein mehrerer Sterne führt jedoch zu einem erkennbaren Wackeln oder sogar zu einem Spiralmuster. Erstaunlicherweise ergab die Studie, dass Be-Sterne im Vergleich zu ihren B-Stern-Gegenstücken zunächst eine geringere Begleiterscheinungsrate aufwiesen, was den Erwartungen widersprach.

Weitere Untersuchungen ergaben, dass der dritte Stern häufig in Erscheinung tritt, die Flugbahn des Begleiters beeinflusst und den Materialtransfer erleichtert, der für die Bildung der charakteristischen Gasscheibe erforderlich ist, die die Be-Sterne umhüllt – ein Himmelsspektakel, das an die Ringe des Saturn erinnert. Sobald diese Gefährten für uns sichtbar sind, werden sie unsichtbar, weil der „Vampir“ Be-Stern nach und nach ihre Masse verliert, bis sie zu klein werden, um beobachtet zu werden.

Die Auswirkungen dieser bahnbrechenden Entdeckung gehen über den Bereich der Be-Sterne hinaus. Von Schwarzen Löchern und Neutronensternen bis hin zu Gravitationswellenquellen wird unser Verständnis dieser kosmischen Phänomene tiefgreifende Auswirkungen haben. Mit dem Aufkommen der Gravitationswellenforschung bietet dieses neu gewonnene Wissen wertvolle Einblicke in die Sterne, die diese faszinierenden Gravitationsstörungen hervorbringen.

Wie Professor René Oudmaijer von der Fakultät für Physik und Astronomie der Universität feststellt: „Binarität ist für die Sternentwicklung von wesentlicher Bedeutung, aber wir bewegen uns jetzt über dieses Paradigma hinaus.“ Tripel sind zu den neuen Binärdateien geworden.“ Diese Revolution in unserem Verständnis der himmlischen Gemeinschaft öffnet Türen zu einem komplexeren und fesselnderen Universum, das darauf wartet, entschlüsselt zu werden.

