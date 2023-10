Ein Blick ins Universum: Astronomiefotograf des Jahres 2023

Der vom Royal Museums Greenwich organisierte Wettbewerb „Astronomiefotograf des Jahres“ bietet einen atemberaubenden Einblick in die Wunder des Universums. Der Wettbewerb präsentiert außergewöhnliche Bilder, die von Fotografen aus der ganzen Welt aufgenommen wurden. Hier stellen wir einige bemerkenswerte Gewinnerfotos des diesjährigen Wettbewerbs vor.

Der Gesamtsieger „Andromeda, Unexpected“, aufgenommen von Marcel Drechsler, Xavier Strottner und Yann Sainty, zeigt die Spiralgalaxie Andromeda, unseren nächsten großen galaktischen Nachbarn. Was dieses Bild so außergewöhnlich macht, ist das Vorhandensein eines großen Plasmabogens, eines noch nie zuvor gesehenen „Emissionsnebels“, in der unteren linken Ecke. Dieser Lichtbogen besteht aus ionisiertem Gas, das Licht aussendet, und ist möglicherweise das uns am nächsten gelegene Objekt seiner Art im Universum.

Das Gewinnerfoto von Angel An in der Kategorie „Himmelslandschaften“ mit dem Titel „Grand Cosmic Fireworks“ zeigt Kobolde oder rote Blitze, ein seltenes meteorologisches Phänomen, das elektrische Ladung hoch in die obere Atmosphäre entlädt. Sprites, die nur eine Millisekunde lang sind, sind eine unglaubliche Herausforderung beim Beobachten und Fotografieren.

Marcel Drechslers Bild „Neue Klasse galaktischer Nebel um den Stern YY Hya“ fängt einen bisher unbekannten galaktischen Nebel ein, der das Doppelsternsystem YY Hya umgibt. Nebel sind riesige Wolken aus interstellarem Gas und Staub, die farbenfrohe Lichtspiele aussenden. Dieses Bild bietet nicht nur einen atemberaubenden Einblick in den Weltraum, sondern trägt auch zur Erforschung der Entwicklung von Doppelsternsystemen bei.

Eduardo Schaberger Poupeaus Foto „A Sun Question“ zeigt die Oberfläche der Sonne mit einer merkwürdigen fragezeichenförmigen Struktur, die durch Sonnenfilamente erzeugt wird. Filamente sind lange Fäden aus gasförmigem Material, die durch Magnetfelder geformt und verankert werden.

„Mars-Set“ von Ethan Chappel fängt die Mondbedeckung des Mars ein, ein seltenes Himmelsereignis, bei dem der Mars hinter dem Mond verschwindet. Dieses atemberaubende Bild zeigt den Mars, der den südlichen Rand des Mondes entlangfliegt, kurz bevor er aus dem Blickfeld verschwindet.

Monika Deviats „Brushstroke“ schließlich zeigt das Nordlicht oder die Aurora Borealis, das am finnischen Himmel flackert. Dieses Bild bietet eine einzigartige Perspektive auf dieses atmosphärische Phänomen, wobei das grüne Polarlicht dem Pinselstrich eines Malers auf einer tiefschwarzen Leinwand ähnelt.

Diese Bilder sind nur ein kleiner Vorgeschmack auf die unglaublichen Bilder des Wettbewerbs „Astronomiefotograf des Jahres 2023“. Die Ausstellung im National Maritime Museum zeigt faszinierende Fotografien in 11 verschiedenen Kategorien und ermöglicht es den Betrachtern, glitzernde Galaxien und beeindruckende Polarlichter zu bestaunen.

