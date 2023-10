Astronomie erforschen: Mit dem Universum in Kontakt treten und unsere gemeinsamen Elemente feiern

Die Astronomie hat die Menschen schon immer fasziniert, nicht nur wegen ihrer wissenschaftlichen Wunder, sondern auch, weil sie uns mit der Weite des Universums verbindet. Die Elemente, aus denen unser Körper besteht, wie Kohlenstoff, Sauerstoff und Stickstoff, stammen aus massereichen Sternen, die vor Milliarden von Jahren explodierten. Diese gemeinsame Verbindung mit dem Universum gibt Anlass zum Feiern.

Die University of Wisconsin-Milwaukee (UWM) hat den ganzen Monat über drei Veranstaltungen zum Gedenken und zur Erforschung der Astronomie organisiert. Am 10. Oktober wird Mae Jemison, die erste afroamerikanische Frau im Weltraum, eine Distinguished Lecture halten. Am 14. Oktober findet eine kostenlose Party zur Beobachtung einer partiellen Sonnenfinsternis statt. Darüber hinaus feiert UWM am 21. Oktober den 100. Jahrestag des ersten Planetariumsprojektors.

Eine Sonnenfinsternis tritt auf, wenn der Mond zwischen Sonne und Erde wandert und einen Schatten auf einen kleinen Teil der Erdoberfläche wirft. Diese Ereignisse sind selten und das nächste sichtbare Ereignis im Mittleren Westen wird im April 2024 stattfinden. Während einer Sonnenfinsternis können Beobachter mit speziellen Geräten die äußere Atmosphäre der Sonne, die sogenannte Korona, betrachten. Wissenschaftler sind immer noch fasziniert von der hohen Temperatur der Korona von bis zu 2 Millionen Grad und möchten unbedingt die Quelle ihrer Energie verstehen.

Planetarien spielen eine entscheidende Rolle dabei, die Wunder des Nachthimmels in städtische Gebiete zu bringen, in denen Lichtverschmutzung die Sicht beeinträchtigt. Der erste moderne Planetariumsprojektor wurde 1923 in München gebaut, und 1930 wurde in Chicago das erste Planetarium der USA eröffnet. Planetarien haben es im vergangenen Jahrhundert Milliarden von Menschen ermöglicht, die Geheimnisse des Universums zu erforschen und zu schätzen.

Das Manfred Olson Planetarium der UWM hat eine lange Geschichte darin, ein vielfältiges Publikum durch sein kulturelles Programm anzusprechen. Mit Shows wie „Under African Skies“ und „Asian Celebrations“ verbindet das Planetarium Astronomie mit verschiedenen kulturellen Aspekten und zeigt die Vielfalt der Sternsichtbarkeit in verschiedenen Regionen. Obwohl nicht digital, bietet der Projektor von UWM ein realistisches und beeindruckendes Nachthimmelerlebnis. Da das Planetarium plant, seinen veralteten Projektor zu ersetzen, möchte es weiterhin interaktive und zugängliche Live-Programme anbieten.

Astronomieveranstaltungen wie die von der UWM organisierten erinnern uns an unsere Verbindung zum Universum und die Wunder, die es birgt. Durch die Erkundung des Nachthimmels können wir unseren Platz im Kosmos und die gemeinsamen Elemente, die uns alle verbinden, besser verstehen.

