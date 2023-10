Das Geheimnis des verschwundenen Sterns: Neue Erkenntnisse aus dem James Webb-Weltraumteleskop

Im Jahr 2009 verblüffte ein Stern namens N6946-BH1 die Astronomen, als er heller zu werden begann, als ob er kurz davor stünde, in eine Supernova zu explodieren. Doch statt der erwarteten dramatischen Explosion verschwand der Stern einfach, was die Astronomen ratlos zurückließ. Erst kürzlich konnten dank des James Webb Space Telescope (JWST) neue Daten Licht auf dieses rätselhafte Ereignis werfen.

Eine auf arXiv veröffentlichte Studie analysierte Daten, die von den NIRCam- und MIRI-Instrumenten des JWST gesammelt wurden, und enthüllte eine helle Infrarotquelle, bei der es sich offenbar um eine übrig gebliebene Staubhülle handelt, die die Position umgibt, an der der ursprüngliche Stern einst existierte. Dies deutet darauf hin, dass der Stern bei seiner schnellen Aufhellung Material ausstieß. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass das Infrarotlicht von Material herrührt, das in das Schwarze Loch fällt, das beim Kollaps des Sterns entstanden ist.

Was die Astronomen noch mehr überraschte, war die Entdeckung nicht nur eines, sondern gleich dreier Überreste. Frühere Beobachtungen konnten aufgrund der begrenzten Auflösung nicht zwischen diesen Quellen unterscheiden. Dieser Befund macht das gescheiterte Supernova-Modell unwahrscheinlicher und deutet stattdessen auf eine Sternverschmelzung als Ursache für die Aufhellung im Jahr 2009 hin. Es scheint, dass es sich bei dem, was zunächst als einzelner massereicher Stern wahrgenommen wurde, tatsächlich um ein verschmelzendes Sternensystem handelte, das heller wurde und dann verblasste.

Während die Daten dem Sternverschmelzungsmodell ähneln, kann das gescheiterte Supernova-Modell nicht vollständig ausgeschlossen werden. Dies erschwert unser Verständnis von Supernovae und der Entstehung von Schwarzen Löchern mit Sternmasse. Obwohl Verschmelzungen von Schwarzen Löchern beobachtet wurden, bleibt ungewiss, ob diese massereichen Sterne zunächst eine Supernova durchlaufen, bevor sie zu einem Schwarzen Loch kollabieren.

Die Tatsache, dass JWST in der Lage war, zwischen mehreren Quellen in einer 22 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie zu unterscheiden, ist eine bemerkenswerte Leistung. Astronomen hoffen nun, dass in Zukunft ähnliche Sterne beobachtet werden, was mehr Daten zur Unterscheidung zwischen Sternverschmelzungen und gescheiterten Supernovae liefern wird. Dies wird zu einem tieferen Verständnis der letzten Stadien in der Entwicklung von Sternen beitragen, wenn sie sich in Schwarze Löcher mit Sternmasse verwandeln.

Quelle: Beasor, Emma R., et al. „JWST enthüllt eine leuchtende Infrarotquelle an der Position des gescheiterten Supernova-Kandidaten N6946-BH1.“ arXiv-Vorabdruck arXiv:2309.16121 (2023).