Astronomen untersuchen mithilfe von JWST das mysteriöse Verschwinden eines massereichen Sterns

Astronomen waren verwirrt über das plötzliche Verschwinden eines massereichen Sterns namens N6946-BH1. Im Jahr 2009 erlebte dieser Stern eine Phase der Aufhellung und erreichte eine Leuchtkraft, die einer Million Sonnen entsprach. Doch anstatt wie erwartet in eine Supernova zu explodieren, verblasste sie und wurde für Teleskope nicht mehr nachweisbar.

Dank des James Webb Space Telescope (JWST) haben Astronomen nun neue Erkenntnisse über das Schicksal des Sterns. Eine aktuelle Studie analysierte Daten, die von den Instrumenten NIRCam und MIRI des JWST gesammelt wurden, und entdeckte eine helle Infrarotquelle in der Nähe der ursprünglichen Position des Sterns. Dies deutet auf das Vorhandensein einer Staubhülle hin, die während seiner schnellen Aufhellungsphase vom Stern ausgestoßen worden sein könnte. Alternativ könnte das Infrarotglühen durch Material verursacht werden, das in ein Schwarzes Loch fällt, das durch den Zusammenbruch des Sterns entstanden ist.

Interessanterweise enthüllte die Studie nicht nur ein Überreste, sondern gleich drei. Frühere Beobachtungen hatten diese Quellen aufgrund eingeschränkter Auflösung miteinander vermischt. Dieser Befund stellt die bisherige Hypothese in Frage, dass der Stern kollabierte und zu einem Schwarzen Loch wurde, was auf ein wahrscheinlicheres Szenario einer Sternverschmelzung hindeutet. Das ursprüngliche Sternensystem wurde heller, als zwei Sterne verschmolzen, verblasste aber schließlich.

Die Studie beleuchtet die anhaltende Debatte darüber, ob massereiche Sterne durch gescheiterte Supernovae zu Schwarzen Löchern werden. Während die Daten das Sternverschmelzungsmodell unterstützen, schließen sie das gescheiterte Supernova-Modell nicht aus. Dies erhöht die Komplexität unseres Verständnisses von Supernovae und Schwarzen Löchern mit Sternmasse.

N6946-BH1 befindet sich in einer 22 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie und demonstriert die Fähigkeiten des JWST bei der Unterscheidung mehrerer Quellen. Astronomen hoffen, dass in Zukunft ähnliche Sterne beobachtet werden, was mehr Daten zur Unterscheidung zwischen Sternverschmelzungen und gescheiterten Supernovae liefern wird. Dieses Wissen wird zu unserem Verständnis der Endstadien von Sternen beitragen, wenn sie sich möglicherweise in Schwarze Löcher mit Sternmasse verwandeln.

Quelle: Universum heute

Studie: Beasor, ER, Khazov, D. & Smith, N. (2023). JWST enthüllt eine leuchtende Infrarotquelle an der Position des gescheiterten Supernova-Kandidaten N6946-BH1. arXiv.