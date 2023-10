Genießen Sie die Sonnenfinsternis „Ring of Fire“ mit einer Discokugel

By

Ein Team von Astronomen ermutigt Menschen, die bevorstehende partielle Sonnenfinsternis am 14. Oktober auf einzigartige und unterhaltsame Weise zu beobachten: mit einer Discokugel. Dies wird das erste Mal seit 2012 sein, dass eine „Feuerring“-Sonnenfinsternis in den meisten Teilen Amerikas sichtbar sein wird. Der Hauptgrund für die Verwendung einer Discokugel ist der Schutz Ihrer Sehkraft. Wenn Sie, auch nur kurz, direkt in die Sonne blicken, kann dies zu schweren Augenschäden führen.

Obwohl es traditionelle sichere Methoden zur Beobachtung von Sonnenfinsternissen gibt, wie etwa das Tragen zugelassener Solarbrillen oder die Verwendung handgehaltener Sonnenfinsternisprojektoren wie Lochkameras, weisen die Autoren einer kürzlich erschienenen Arbeit darauf hin, dass es diesen Methoden an Flair und Publikumsattraktivität mangelt. In ihrem in der Preprint-Datenbank arXiv veröffentlichten Artikel mit dem Titel „Warum jedes Observatorium eine Discokugel braucht“ argumentieren sie, dass eine Discokugel eine ansprechendere und zugänglichere Möglichkeit bietet, die Physik einer Sonnenfinsternis zu beobachten und zu verstehen.

Im Gegensatz zu Lochkameras, die ein einzelnes Bild der Sonnenfinsternis projizieren, reflektiert eine Discokugel mehrere identische Sonnenfinsternisbilder gleichzeitig auf verschiedene Oberflächen. Diese Funktion macht es zu einem idealen Werkzeug, um das Erlebnis mit größeren Gruppen zu teilen oder soziale Distanz zu wahren. Die Forscher stellen fest, dass die Discokugel aus einer Entfernung von etwa 2 Metern (6.5 Fuß) erkennbare Sonnenscheiben erzeugen kann.

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, platzieren Sie eine Discokugel in der Nähe eines Fensters mit freier Sicht auf die Sonne. Das Sonnenlicht trifft auf die Oberfläche des Balls und jede verspiegelte Facette, die als Lochspiegel fungiert, reflektiert ein Bild der Sonnenscheibe auf nahegelegene Oberflächen. Diese Methode erfasst den Fortschritt der Sonnenfinsternis genauso effektiv wie eine Lochkamera.

Erwägen Sie also, Ihrem Sonnenfinsternis-Seherlebnis einen Hauch von Disco-Stil zu verleihen und dieses spektakuläre Himmelsereignis auf einzigartige Weise zu beobachten.

