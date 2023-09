Stern, der von einem Schwarzen Loch wiederholt zerfetzt und verschlungen wurde, verwirrt Astronomen

By

Astronomen der Universität Leicester haben eine faszinierende Entdeckung gemacht: Ein Stern ähnlich unserer Sonne wird wiederholt zerstört und von einem 500 Millionen Lichtjahre entfernten Schwarzen Loch verschlungen. Dieses dramatische Ereignis führt zu regelmäßigen Lichtausbrüchen, die etwa alle 25 Tage auftreten. Typischerweise kommt es zu Ausbrüchen von Schwarzen Löchern, sogenannten Gezeitenstörungen, wenn ein Schwarzes Loch einen Stern verschlingt. Allerdings deuten die Emissionen in diesem Fall darauf hin, dass die Sterne nur teilweise zerstört werden und sich der Prozess immer wieder wiederholt.

Die Beobachtungen ergaben zwei Arten von Ausbrüchen: solche, die alle paar Stunden auftraten, und solche, die etwa einmal im Jahr auftraten. Die Regelmäßigkeit der Emissionen lag in diesem speziellen Fall zwischen den beiden Extremen, was auf ein einzigartiges Phänomen hindeutet. Anstatt wie erwartet zu zerfallen, würde der Stern mit dem Namen Swift J0230 sieben bis zehn Tage lang hell leuchten, dann plötzlich ausschalten und diesen Zyklus alle 25 Tage wiederholen.

Die in der Fachzeitschrift Nature Astronomy veröffentlichte Studie liefert nicht nur Einblicke in die Art und Weise, wie Schwarze Löcher umlaufende Sterne stören, sondern deckt auch eine neue Klasse teilweise zerstörter Sterne auf. Dr. Robert Eyles-Ferris, ein frischgebackener Doktorand an der Universität Leicester, betont die Bedeutung dieser Entdeckung mit den Worten: „Swift J0230 ist eine aufregende Ergänzung zur Klasse der teilweise zerstörten Sterne.“

Der Hauptautor der Studie, Dr. Phil Evans, betont, dass dies das erste Mal ist, dass Wissenschaftler beobachtet haben, wie ein Stern wie die Sonne wiederholt von einem massearmen Schwarzen Loch zerfetzt und verschlungen wird. Modelle des Swift-J0230-Ausbruchs deuten darauf hin, dass der Stern eine ähnliche Größe wie die Sonne hat und auf einer elliptischen Bahn um ein massearmes Schwarzes Loch im Zentrum seiner Galaxie kreist. Es wird angenommen, dass etwa drei Erdmassen an Material aus der Atmosphäre von Swift J0230 herausgerissen und erhitzt werden, während sie in das Schwarze Loch fallen und Temperaturen von etwa 2,000,000 °C erreichen. Diese intensive Hitze setzt eine Fülle von Röntgenstrahlen frei, die ursprünglich vom Neil Gehrels Swift Observatory der NASA entdeckt wurden.

Die Forscher schätzen, dass das für diese Phänomene verantwortliche Schwarze Loch im Vergleich zu supermassereichen Schwarzen Löchern relativ klein ist und eine Masse zwischen dem 10,000- und 100,000-fachen der Sonne aufweist. Die Entdeckung von Swift J0230 wurde durch den Einsatz eines neuen, vom Leicester-Team entwickelten Werkzeugs namens Transientendetektor ermöglicht. Dr. Kim Page, der an der Studie mitgearbeitet hat, geht davon aus, dass dank ihres neuen Instruments zur Transientensuche noch viele weitere Himmelsobjekte wie Swift J0230 darauf warten, entdeckt zu werden.

Diese bahnbrechende Forschung wirft Licht auf die mysteriösen und beeindruckenden Aktivitäten, die in der Nähe von Schwarzen Löchern stattfinden. Die Entdeckung von Swift J0230 bringt uns dem Verständnis dieser rätselhaften kosmischen Phänomene einen Schritt näher.

