Starker Funkausbruch in einer fernen Galaxie entdeckt

Astronomen haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, indem sie einen schnellen Radiostoß (FRB) aus einer fernen Galaxie entdeckt haben, der acht Milliarden Lichtjahre zurücklegte, um die Erde zu erreichen. Dieser besondere FRB ist mächtiger und stammt aus einer viel größeren Entfernung als alle zuvor aufgezeichneten, da er aufgetreten ist, als das Universum weniger als halb so alt war wie heute. Die Ursache von FRBs bleibt ein Rätsel. Die Theorien reichen von außerirdischem Leben bis hin zu Magnetaren, bei denen es sich um stark magnetische tote Sterne handelt.

Der Funkausbruch wurde vom Radioteleskop Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) in Westaustralien entdeckt. Es setzte in weniger als einer Millisekunde so viel Energie frei, wie die Sonne über 30 Jahre ausstrahlt. Während Hunderttausende von FRBs täglich am Himmel auftreten könnten, wurden nur etwa tausend entdeckt und der Ursprung von nur 50 identifiziert. Um die Quelle des jüngsten Ausbruchs aufzuspüren, nutzten Astronomen das Very Large Telescope in Chile und stellten fest, dass er aus einer Galaxie stammte, die möglicherweise mit anderen Galaxien verschmolzen war und möglicherweise den Magnetar erzeugte.

Abgesehen davon, dass sie das Geheimnis der FRBs lüften, hoffen Wissenschaftler, sie als Werkzeug zur Erforschung der Geheimnisse des Universums nutzen zu können. FRBs tragen die Signatur des Gases, durch das sie reisen, und bieten Wissenschaftlern eine Möglichkeit, die Menge an Materie im kosmischen Netz zu messen und das Gesamtgewicht des Universums zu bestimmen. Um jedoch eine genauere Messung zu erhalten, müssen Hunderte weiterer FRBs mit fortschrittlichen Radioteleskopen beobachtet werden, die voraussichtlich in naher Zukunft in Betrieb gehen.

Diese bahnbrechende Entdeckung bringt uns dem Verständnis der Ursprünge von FRBs und des kosmischen Netzes näher. Wissenschaftler glauben, dass sie mit weiterer Forschung und technologischen Fortschritten weitere Geheimnisse des Universums enthüllen werden.

