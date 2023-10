Neu entdeckte Aurora auf Uranus enthüllt Geheimnisse des Eisriesen

By

Auf dem majestätischen Planeten Uranus wurde ein faszinierender neuer Anblick offenbart. Astronomen haben kürzlich ein Polarlicht entdeckt, das im infraroten Wellenlängenbereich leuchtet, ein Phänomen, das noch nie zuvor beobachtet wurde. Der Befund wurde durch den Einsatz des Nahinfrarotspektrographen (NIRSPEC) des Keck II-Teleskops ermöglicht und in Nature Astronomy veröffentlicht.

Im Gegensatz zu früheren Beobachtungen ultravioletter Polarlichter auf Uranus im Jahr 1986 wirft diese Entdeckung Licht auf die Infrarot-Aurora des Planeten. Die Analyse der Daten, insbesondere der Nachweis des Ions H3+, ermöglichte es den Wissenschaftlern, das Vorhandensein dieses faszinierenden Naturphänomens auf Uranus zu bestätigen.

„Dieses Papier ist der Höhepunkt von 30 Jahren Polarlichtforschung am Uranus, die endlich das Infrarot-Aurora enthüllt und ein neues Zeitalter der Polarlichterforschung auf dem Planeten eingeläutet hat“, erklärte Emma Thomas, Hauptautorin der Studie und Astronomin von der University of Leicester. Die Entdeckung markiert einen bedeutenden Meilenstein in unserem Verständnis von Eisriesen und planetaren Magnetfeldern, nicht nur innerhalb unseres Sonnensystems, sondern auch auf Exoplaneten.

Uranus, ein Eisriese, der etwa viermal so groß ist wie die Erde, hat einen enormen wissenschaftlichen Wert. Wissenschaftler haben fast 30 Monde identifiziert, die den Planeten umkreisen, wobei einige möglicherweise Meeresschichten beherbergen, die für astrobiologische Untersuchungen geeignet sind. Letztes Jahr wurde in einem Astronomiebericht die Notwendigkeit einer Sondenmission zum Uranus als oberste Priorität für das nächste Jahrzehnt hervorgehoben.

Dieses Jahr war für Uranus recht ereignisreich und es konnten mehrere bemerkenswerte Entwicklungen beobachtet werden. Im April nahm das Webb-Weltraumteleskop atemberaubende Bilder der staubigen Ringe des Planeten auf und bot im Vergleich zu älteren Weltraumteleskopbildern eine klarere und detailliertere Sicht. Darüber hinaus zeigten im März veröffentlichte Hubble-Bilder eine Verschiebung der Rotationsachse von Uranus, die dazu führte, dass sich sein Nordpol in Richtung Sonne neigte.

Polarlichter auf Uranus werden durch die Wechselwirkung zwischen geladenen Teilchen und der Atmosphäre des Planeten durch Magnetfelder ausgelöst. Diese Wechselwirkungen emittieren leuchtendes Leuchten im gesamten Wellenlängenbereich des sichtbaren Lichts sowie im Fall von Uranus Infrarot- und Ultraviolettlicht. Forscher glauben, dass die Untersuchung des Polarlichts von Uranus unser Verständnis der Atmosphäre des Planeten und seines dynamischen Magnetfelds verbessern kann.

Die Untersuchung des Polarlichts von Uranus kann auch Einblicke in die möglichen Auswirkungen auf das Erdmagnetfeld während einer zukünftigen Polumkehr liefern. Die einzigartige Fehlausrichtung zwischen der Rotations- und der Magnetachse von Uranus führt dazu, dass dieses Phänomen täglich auftritt. Weitere Forschungen zum Polarlicht des Uranus könnten wertvolle Daten zutage fördern, die für Systeme relevant sind, die auf das Erdmagnetfeld angewiesen sind, wie etwa Satelliten, Kommunikationsnetze und Navigation.

Während in der dekadischen Erhebung der astronomischen Ziele im Jahr 2022 eine Sondenmission zum Uranus empfohlen wurde, wird ihr Start nicht vor 2031 oder 2032 erwartet. Diese Verzögerung dient dazu, während der Reise der Raumsonde zu dem fernen Eisplaneten von der Gravitationsunterstützung des Jupiter zu profitieren. Eine solche Mission würde eine detaillierte Kartierung der Gravitations- und Magnetfelder von Uranus ermöglichen und weitere Einblicke in die kürzlich beobachtete Polarlichter liefern.

Dieses neu entdeckte Polarlicht auf Uranus bietet einen Einblick in die Geheimnisse des Eisriesen und bietet Astronomen eine einzigartige Gelegenheit, die Geheimnisse dieser fernen Welt zu lüften.

