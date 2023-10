Astronomen beobachten riesige Staubwolke, die durch die Kollision von Eiswelten entsteht

By

Astronomen haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, indem sie eine massive Staubwolke entdeckt haben, die aus der Kollision zweier Eiswelten im ASASSN-21qj-System entstand, das 1,800 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Durch die Kollision entstand eine Staubwolke, die sich vor den Mutterstern bewegte und ihn mit der Zeit dunkler werden ließ. Der verräterische Anstieg der Infrarotwellenlängen vor der Verdunkelung des Sterns lieferte den Beweis für die Kollision. Die Ergebnisse dieser Beobachtung wurden in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht.

Der Einschlag brachte verborgenes Material an die Oberfläche, das normalerweise bei Riesenplaneten unter Schichten aus Wasserstoff und Helium verborgen ist. Die Freisetzung einer erheblichen Menge Wasserdampf kühlte den Körper nach dem Aufprall auf 1000 K (726 °C) ab und gab Aufschluss über die innere Zusammensetzung des Planeten.

Wissenschaftler konnten aufgrund von Berechnungen, Computermodellen und einer von einem Amateurastronomen beobachteten Aufhellung im Infrarotfrequenzbereich feststellen, dass an der Kollision zwei Eisriesen-Exoplaneten beteiligt waren. Diese Kollision erinnert an die Beziehung zwischen Uranus und Neptun in unserem eigenen Sonnensystem.

Über einen Zeitraum von etwa drei Jahren bewegte sich die Staubwolke von der Erde aus beobachtet vor dem Wirtsstern. Es wird erwartet, dass sich die Wolke in den kommenden Jahren ausdehnt und durch die Kollision schließlich die Umlaufbahn des Himmelskörpers verschmiert. Astronomen planen, sowohl bodengestützte als auch weltraumgestützte Instrumente zu nutzen, um die Trümmerwolke weiter zu untersuchen, und spekulieren, dass sie zu einem oder mehreren Monden um den neuen Planeten verschmelzen könnte.

Diese Entdeckung eröffnet neue Möglichkeiten, die innere Zusammensetzung von Riesenplaneten zu untersuchen und Einblicke in die Dynamik der Planetenentstehung durch Kollisionen zu gewinnen. Weitere Forschung wird zu unserem Verständnis der Entstehung und Entwicklung von Planetensystemen beitragen.

