Das hellste von der Erde aus sichtbare Objekt: Kommunikationssatellit BlueWalker 3

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass eines der hellsten von der Erde aus sichtbaren Objekte kein Stern oder Planet ist, sondern ein Kommunikationssatellit, der einem Tetris-Block ähnelt. BlueWalker 3, gebaut von AST SpaceMobile, hat eine scheinbare Spitzenhelligkeit, die mit Procyon und Achernar, zwei der hellsten Sterne am Nachthimmel, vergleichbar ist.

Die Sichtbarkeit von BlueWalker 3 variiert, aber sobald seine 64 m² große Anordnung entfaltet ist, ist er sowohl am dunklen als auch am städtischen Himmel zu sehen. In städtischen Umgebungen ist die Sicht jedoch auf die Höhe des Satelliten beschränkt. Das Aussehen dieses Satelliten ist mehr als nur eine Kuriosität; Große Konstellationen heller künstlicher Satelliten im erdnahen Orbit (LEO) stellen die bodengestützte Astronomie vor große Herausforderungen.

Die reflektierende Helligkeit dieser Satelliten erzeugt Streifen, die nur schwer oder gar nicht aus Teleskopbildern entfernt werden können und dadurch die Datenwiederherstellung beeinträchtigen. Auch die weltraumgestützte Astronomie wird von diesen Satelliten beeinflusst, da das Hubble-Teleskop aufgrund seiner Position unterhalb der Satelliten-Internetkonstellation zunehmende Störungen durch Starlink-Streaks erlebt hat.

Es werden Anstrengungen unternommen, die Auswirkungen solcher Satelliten abzumildern, doch der Trend zu größeren und helleren Satelliten nimmt weiter zu. BlueWalker 3 ist erst der Anfang, denn eine Satellitenkonstellation namens BlueBirds ist geplant.

Ein weiteres Problem sind mögliche Störungen durch die von BlueWalker 3 verwendeten Funkfrequenzen, die denen der Radioastronomie ähneln. Diese Störung könnte wissenschaftliche Studien des Universums behindern.

In einer in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Studie arbeiteten Forscher aus verschiedenen Ländern zusammen, um den Nachthimmel zu beobachten und die Auswirkungen von BlueWalker 3 zu untersuchen. Sie fanden heraus, dass auch die Entfernung des Satelliten von der Erde eine Rolle für seine Helligkeit spielt. Satelliten in LEO erscheinen viel heller als geostationäre Satelliten.

Auch wenn die Reflexionshelligkeit unter den mit bloßem Auge sichtbaren Wert sinkt, kann es immer noch zu Problemen kommen. Der kumulative Effekt Hunderttausender Satelliten im LEO wird das Hintergrundlicht des Himmels verstärken.

Diese Studie verstärkt die wachsende Besorgnis über die zunehmende Helligkeit am Nachthimmel aufgrund künstlicher Objekte. Forscher plädieren für Einschränkungen bei Satelliten in geringer Höhe, um die Lichtverschmutzung zu reduzieren und die Möglichkeit zur Erforschung des Nachthimmels zu gewährleisten.

