Der zunehmende Schaden von Satelliten mit niedriger Erdumlaufbahn für die wissenschaftliche Forschung

Satellitenkonstellationen mit niedriger Erdumlaufbahn (LEO), wie Elon Musks Starlink und Amazons kürzlich beigetretenes Rennen, verursachen erheblichen Schaden für die wissenschaftliche Forschung. Diese Satelliten, die einst für ihr Potenzial zur Bereitstellung globaler Breitbandabdeckung gelobt wurden, führen nun zu einer Lichtverschmutzung, die die Untersuchung des Nachthimmels erheblich erschwert. Trotz der Bemühungen, die Helligkeit dieser Satelliten zu dämpfen, haben Wissenschaftler herausgefunden, dass sie die empfohlenen Helligkeitsgrenzwerte immer noch um mehr als das Doppelte überschreiten.

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Studie zeigte, wie ein Prototyp des BlueBird-Schwarms von AST SpaceMobile zu einem der hellsten Objekte am Himmel geworden ist. Eine andere Studie zeigte außerdem, dass selbst abgedunkelte Satelliten immer noch deutlich heller sind als das, was Astronomen für akzeptabel halten, um Störungen der Weltraumwissenschaft zu minimieren.

Astronomen, die an einer Konferenz teilnahmen, die vom Zentrum zum Schutz des dunklen und ruhigen Himmels vor Störungen durch Satellitenkonstellationen der Internationalen Astronomischen Union organisiert wurde, äußerten Bedenken hinsichtlich der sich verschlimmernden Auswirkungen dieser Satelliten auf die Nachthimmelsforschung. Trotz Versuchen, ihre Satelliten abzudunkeln, bleibt die Helligkeit ein anhaltendes Problem. Bestehende Trackingsysteme für LEO-Satelliten sind kostspielig und nicht skalierbar.

Die Regulierungsbehörden haben diese Bedenken nur langsam angegangen und sich hauptsächlich auf freiwillige Richtlinien verlassen, die keine sinnvollen Einschränkungen vorsehen. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob der der wissenschaftlichen Forschung zugefügte Schaden durch die Vorteile eines verbesserten Breitbandzugangs in abgelegenen Gebieten gerechtfertigt ist. LEO-Satellitensysteme ermöglichen zwar Konnektivität in isolierten Regionen, weisen jedoch im Gegensatz zu Glasfaser- oder 5G-Funknetzen erhebliche Kapazitätsbeschränkungen auf.

Starlink beispielsweise bedient derzeit 1.5 Millionen Nutzer weltweit, während Millionen in den Vereinigten Staaten immer noch keinen Zugang zu erschwinglichem Breitband haben. Die hohen Kosten des Satelliteninternets schränken seine Fähigkeit ein, umfassendere Konnektivitätsprobleme zu lösen. Darüber hinaus gibt es Pläne, Zehntausende weitere Satelliten ins All zu schicken, was die Lichtverschmutzung und ihre Folgen für die wissenschaftliche Forschung weiter verschärft.

Quellen:

– Naturjournal

– Internationale Astronomische Union