Weltraumteleskope der nächsten Generation könnten von Riesenraketen wie dem Starship von SpaceX profitieren, sagen Astronomen

Ein Gremium führender amerikanischer Astronomen hat einen Konsens darüber erzielt, dass zukünftige von der NASA entwickelte Weltraumobservatorien die Fähigkeiten neuer Riesenraketen wie der Starship von SpaceX nutzen sollten. Diese Raketen bieten eine höhere Tragfähigkeit und könnten möglicherweise die Massen- und Volumenbeschränkungen beseitigen, die derzeit die Komplexität und Kosten von Weltraummissionen erhöhen. Die Verfügbarkeit größerer Massen- und Volumenkapazitäten zu geringeren Kosten würde die Designmöglichkeiten dieser Teleskope erweitern.

Die Auswirkungen großer Trägerraketen auf zukünftige Astronomiemissionen wurden von Charles Lawrence vom Jet Propulsion Laboratory der NASA, Martin Elvis vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics und Sara Seager vom MIT diskutiert. Sie haben Anfang des Jahres einen Artikel verfasst, in dem sie die Vorteile des Einsatzes von Raketen wie Starship oder New Glenn von Blue Origin in zukünftigen Weltraumteleskopprojekten hervorheben.

Die aktuelle Generation von Teleskopen, einschließlich des kommenden James Webb-Weltraumteleskops, verfügt über begrenzte Nutzlastkapazitäten. Allerdings würde die Fähigkeit des Raumschiffs, mehr als 100 Tonnen zu deutlich geringeren Kosten pro Kilogramm zu transportieren, die Raumfahrtindustrie revolutionieren. Ihr Nutzlastvolumen ist fast doppelt so breit wie bestehende Raketen, was sie zu einer attraktiven Option für den Start der nächsten Generation großer Weltraumteleskope macht.

In der Astro2020-Umfrage, einer alle zehn Jahre stattfindenden Überprüfung der Prioritäten der Astronomie und Astrophysik, wurde der NASA empfohlen, sich auf die Entwicklung von Technologien und Designs für neue „große Observatorien“ zu konzentrieren, die die Nachfolge von Hubble, Chandra, James Webb und dem römischen Weltraum antreten werden Fernrohr. Das erste dieser vorgeschlagenen Observatorien ist das Habitable Worlds Observatory, dessen Größe mit dem James Webb-Weltraumteleskop vergleichbar sein könnte und die Fähigkeit hätte, erdähnliche Exoplaneten direkt zu beobachten.

Diese ehrgeizigen Missionen bringen jedoch erhebliche Herausforderungen mit sich, darunter technologische Fortschritte bei Optik, Detektoren und Materialien. Die Einführung neuer Raketen wie Starship oder New Glenn könnte möglicherweise die Konstruktion dieser Observatorien vereinfachen, Kosten senken und die Entwicklungszeiten verkürzen.

Die Möglichkeit, diese riesigen Raketen zum Start zukünftiger Weltraumteleskope zu nutzen, veranlasst Astronomen dazu, ihre Annahmen über verfügbare Trägerraketen zu überdenken und den sich eröffnenden Designraum zu erkunden. Durch die Nutzung der Fähigkeiten von Raketen wie Starship hoffen Astronomen, erhebliche Kosteneinsparungen zu erzielen und den Einsatz dieser Observatorien der nächsten Generation zu beschleunigen.

