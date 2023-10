Astronomen finden nächste ultrastrippende Supernova: SN 2021agco in UGC 3855

Ein Team von Astronomen unter der Leitung von Shengyu Yan von der Tsinghua-Universität in Peking, China, hat eine neue ultrastrippende Supernova entdeckt, SN 2021agco. Die Supernova wurde mit dem Half Meter Telescope (HMT) am Xingming-Observatorium in China entdeckt. SN 2021agco wurde in der etwa 3855 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie UGC 130 gefunden.

Ultrastripped Supernovae, wie SN 2021agco, sind eine seltene Art von Supernova, bei der die Vorläuferhülle des Sterns vor der Explosion extrem abgestreift wurde. Dies führt zu spektralen Merkmalen, die denen anderer Supernovae mit abgestreifter Hülle (SNe Ib/Ic) ähneln, jedoch relativ schwach sind. Die Entdeckung von SN 2021agco liefert wertvolle Einblicke in den heftigen Massenverlust und die Ablösung äußerer Schichten, die bei dieser Art von Supernovae auftreten.

Die Forscher schätzten, dass SN 2021agco eine Auswurfmasse von etwa 0.26 Sonnenmassen und eine kinetische Energie von etwa 95.7 Quindezillionen Erg hatte. Es wurde angenommen, dass der Vorläuferstern eine Hülle mit einem Radius von 78.4 Sonnenradien, einer Masse von 0.1 Sonnenmassen und einer Injektionsenergie von 89.3 Quindezillionen Erg hatte.

Die Muttergalaxie UGC 3855 ist eine mittlere Spiralgalaxie, die etwa 10.6 Milliarden Jahre alt ist. Er hat eine Masse von etwa 2.6 Milliarden Sonnenmassen und eine geringe Sternentstehungsrate von 0.2 Sonnenmassen pro Jahr.

Diese Entdeckung unterstreicht die Bedeutung der Untersuchung von Supernovae, um die Entwicklung von Sternen und Galaxien besser zu verstehen. SN 2021agco stellt das der Erde am nächsten liegende bekannte Beispiel einer Ultrastripper-Supernova dar und bietet Astronomen eine einzigartige Gelegenheit, die Eigenschaften und das Verhalten dieser seltenen kosmischen Ereignisse zu untersuchen.

Quellen:

„Entdeckung der nächsten ultrastrippenden Supernova: SN 2021agco in UGC 3855“ – arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.04827

Bild: Frühphasenbilder des SN 2021agco-Feldes, beobachtet von ATLAS und dem Half Meter Telescope (HMT), wobei die Restbilder mit der Wirtsgalaxienvorlage abgezogen wurden. Bildnachweis: arXiv (2023)

Definitionen:

Supernova: Eine kraftvolle und leuchtende Sternexplosion.

Eine kraftvolle und leuchtende Sternexplosion. Supernovae vom Typ I und Typ II: Supernovae werden anhand ihrer Atomspektren klassifiziert. Supernovae vom Typ I haben in ihren Spektren keinen Wasserstoff, während Supernovae vom Typ II Spektrallinien von Wasserstoff aufweisen.

Supernovae werden anhand ihrer Atomspektren klassifiziert. Supernovae vom Typ I haben in ihren Spektren keinen Wasserstoff, während Supernovae vom Typ II Spektrallinien von Wasserstoff aufweisen. Supernova vom Typ Ib: Eine Unterklasse von Kernkollaps-Supernovae mit abgestreifter Hülle, bei denen ein massereicher Stern, dessen äußere Hülle aus Wasserstoff entfernt wurde, unter seiner eigenen Schwerkraft kollabiert.

Eine Unterklasse von Kernkollaps-Supernovae mit abgestreifter Hülle, bei denen ein massereicher Stern, dessen äußere Hülle aus Wasserstoff entfernt wurde, unter seiner eigenen Schwerkraft kollabiert. Ultrastrippende Supernova: Eine seltene Art von Supernova, bei der die Hülle des Vorläufers vor der Explosion extrem abgestreift wurde, was zu spektralen Merkmalen führt, die SNe Ib/Ic ähneln, aber relativ schwach sind.

Eine seltene Art von Supernova, bei der die Hülle des Vorläufers vor der Explosion extrem abgestreift wurde, was zu spektralen Merkmalen führt, die SNe Ib/Ic ähneln, aber relativ schwach sind. Auswurfmasse: Die bei einer Supernova-Explosion ausgestoßene Materialmasse.

Die bei einer Supernova-Explosion ausgestoßene Materialmasse. Kinetische Energie: Die mit der Bewegung eines Objekts verbundene Energie.

Die mit der Bewegung eines Objekts verbundene Energie. Vorfahre: Der Stern, der eine Supernova-Explosion erfährt.

Der Stern, der eine Supernova-Explosion erfährt. Sonnenradien: Eine Maßeinheit, die dem Radius der Sonne entspricht.

Eine Maßeinheit, die dem Radius der Sonne entspricht. Sternentstehungsrate: Die Geschwindigkeit, mit der in einer Galaxie neue Sterne entstehen.