Der Siena Galaxy Atlas: Eine umfassende Karte des Kosmos

Der Siena Galaxy Atlas (SGA) ist eine umfassende Karte des Kosmos, die die Entfernung, Position und das chemische Profil von 380,000 Galaxien über die Hälfte des Nachthimmels enthält. Die SGA wurde von einem Team von Astronomen mit dem Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Survey entwickelt und kombiniert Daten aus drei weitreichenden Umfragen, die zwischen 2014 und 2017 durchgeführt wurden. Die Karte liefert genaue Informationen über die Standorte, Formen und Größen von Hunderten von Tausende großer Galaxien.

Vor der Erstellung des SGA enthielten frühere Galaxienzusammenstellungen ungenaue Einträge, wie etwa falsche Positionen und Größen von Galaxien, sowie Einträge, bei denen es sich nicht um Galaxien, sondern um Sterne oder Artefakte handelte. Die SGA eliminiert diese Fehler für einen großen Teil des Himmels und verbessert die Helligkeitsmessungen für Galaxien, was für eine Stichprobe dieser Größe bisher nicht zuverlässig verfügbar war.

Die SGA ist eine wertvolle Ressource für Astronomen, die die Entstehung von Galaxien und die Struktur des Universums untersuchen. Es trägt dazu bei, ein umfassendes Bild des Kosmos zu vermitteln und unterstützt die weitere Forschung. Himmelsdurchmusterungen wie die SGA ermöglichen es Wissenschaftlern, breite Muster in einer Population von Objekten zu identifizieren, neue Entdeckungen in einen Kontext zu stellen und Kandidaten für gezielte Beobachtungen zu identifizieren.

Die Daten für die SGA stammen von verschiedenen Teleskopen, darunter der Dark Energy Camera, der Mosaic3-Kamera und dem Beijing-Arizona Sky Survey. Bei diesen Untersuchungen wurden Bilder im optischen und infraroten Wellenlängenbereich aufgenommen, die eine Fläche von 20,000 Quadratgrad abdecken, was fast der Hälfte des Nachthimmels entspricht. Die SGA ist auch die erste Durchmusterung, die Daten über die Lichtprofile der Galaxien liefert.

Die SGA, benannt nach dem Siena College in New York, ist sowohl für professionelle Astronomen als auch für die Öffentlichkeit kostenlos online verfügbar. Zusätzlich zu seinem wissenschaftlichen Nutzen enthält der Atlas zahlreiche Bilder wunderschöner Galaxien, was ihn zu einer wertvollen Ressource für jeden macht, der an der Erforschung unserer Ecke des Universums interessiert ist.

