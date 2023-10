Gibt es Blitze auf der Venus? Neue Studie weckt Zweifel

Entgegen einer seit langem bestehenden Hypothese wurde das Vorhandensein von Blitzen auf der Venus von Wissenschaftlern in Frage gestellt, die die von der Parker Solar Probe der NASA gesammelten Daten analysierten. Whistler-Wellen, niederfrequente Radiowellen, die die Atmosphäre entlang magnetischer Feldlinien durchqueren, wurden 1978 von der Raumsonde Pioneer Venus entdeckt, was zu der Annahme führte, dass Blitze diese Wellen auf der Venus genauso wie auf der Erde erzeugen. Eine aktuelle Studie der University of Colorado Boulder stellt diese Interpretation jedoch in Frage.

Die Forscher untersuchten Daten der Parker Solar Probe, die sich derzeit auf einer Mission zur Untersuchung von Sonnenwinden befindet. Bei ihrem vierten Vorbeiflug an der Venus im Jahr 2021 registrierten die Sensoren der Sonde zahlreiche Whistler-Wellen. Bezeichnenderweise wurde beobachtet, dass sich diese Wellen auf den Planeten zubewegten und nicht in den Weltraum, wie es zu erwarten wäre, wenn sie durch Blitze erzeugt würden. Harriet George, die Hauptautorin der Studie, erklärte, dass die Wellenrichtung Hinweise auf ihren Ursprungsort lieferte, was darauf hindeutet, dass sie wahrscheinlich durch einen Prozess in der Magnetschweifregion auf der Nachtseite der Venus verursacht wurden.

Die Forscher stellten außerdem fest, dass die Whistler-Wellen von Lichtblitzen begleitet würden, wenn es auf der Venus häufig zu Blitzen käme. Diese blitzbedingten Ereignisse sind jedoch selten, was darauf hindeutet, dass die Häufigkeit von Blitzen auf dem Planeten gering ist. Stattdessen schlugen die Wissenschaftler vor, dass die Wellen das Ergebnis einer magnetischen Wiederverbindung sind, bei der die magnetischen Feldlinien der Venus unterbrochen und wieder verbunden werden, wodurch Energieausbrüche freigesetzt werden.

Um das Ausmaß der Blitzaktivität auf der Venus zu bestätigen, ist eine weitere Datenerfassung vom letzten Vorbeiflug der Parker Solar Probe erforderlich, der sie auf bis zu 250 Meilen an die Planetenoberfläche heranbringen wird. Die Seltenheit der Möglichkeiten, Forschungen auf der Venus durchzuführen, unterstreicht die Bedeutung dieser Studie für das Verständnis der atmosphärischen Prozesse des Planeten.

Quellen:

– Das Register: [Quellenname]

– Geophysikalische Forschungsbriefe: [Quellenname]