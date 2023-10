Der Prototyp des Satelliten AST SpaceMobile gibt Anlass zur Sorge hinsichtlich der Helligkeit und möglicher Auswirkungen auf die Astronomie

Ein von AST SpaceMobile gestarteter Prototyp eines Satelliten hat aufgrund seiner Helligkeit am Nachthimmel bei Astronomen Anlass zur Sorge gegeben. Der Satellit BlueWalker 3 wurde im September 2022 in eine erdnahe Umlaufbahn gebracht und verfügte über eine große Antenne, um die direkte Kommunikation mit dem Gerät zu unterstützen.

Astronomen auf der ganzen Welt haben BlueWalker 3 beobachtet und seine Helligkeit in einem bevorstehenden Artikel dokumentiert, der in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wird. Kurz nach dem Ausfahren der Antenne erhöhte sich die Helligkeit des Satelliten von 6 auf 0.4, was ihn zu einem der hellsten Objekte am Nachthimmel machte. Obwohl die Helligkeit im Laufe der Zeit schwankte und im April 0.4 erneut die Stärke 2023 erreichte, sind Astronomen weiterhin besorgt über die zunehmende Helligkeit kommerzieller Satelliten und die Auswirkungen, die sie auf die Astronomie haben wird.

Siegfried Eggl von der University of Illinois in Urbana-Champaign, einer der Autoren der Studie, äußerte Bedenken hinsichtlich des Trends, dass in Zukunft größere und hellere kommerzielle Satelliten gestartet werden. Das Zentrum der Internationalen Astronomischen Union zum Schutz des dunklen und ruhigen Himmels vor Störungen durch Satellitenkonstellationen (IAU CPS) arbeitet daran, die Auswirkungen von Satellitenkonstellationen auf die Astronomie zu untersuchen und Methoden zur Abschwächung dieser Auswirkungen zu entwickeln.

AST SpaceMobile hat erklärt, dass sie mit der NASA und Arbeitsgruppen der Astronomie zusammenarbeiten, um Lösungen für die geäußerten Bedenken zu finden. Sie planen, die Satellitenhelligkeit durch „Roll-Tilt-Flugmanöver“ und den Einsatz von Antireflexmaterialien in zukünftigen Satelliten zu reduzieren.

Obwohl die Satellitenkonstellation von AST SpaceMobile im Vergleich zu anderen kleiner ist und etwa 90 Satelliten für die globale Abdeckung benötigt werden, bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich der Helligkeit und Störungen der Radioastronomie. SpaceX hat mit Astronomen zusammengearbeitet, um die Helligkeit seiner Starlink-Satelliten zu untersuchen, und hat Koordinierungsvereinbarungen mit der National Science Foundation (NSF). Die NSF schließt derzeit auch ähnliche Vereinbarungen mit Amazon und OneWeb ab. Es wurde jedoch keine Koordinierungsvereinbarung zwischen der NSF und AST SpaceMobile bekannt gegeben.

Trotz Bedenken verstehen Astronomen die Notwendigkeit einer verbesserten Konnektivität und eines besseren Internetzugangs, betonen jedoch, wie wichtig es ist, den Fortschritt mit den negativen Auswirkungen heller Satelliten auf den Nachthimmel in Einklang zu bringen.

