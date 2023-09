Neue Methode nutzt zweiperiodische RR-Lyr-Sterne zur Messung der Entfernungen von Galaxien

By

Astronomen haben eine neue Methode zur genauen Messung der Entfernungen von Galaxien mithilfe von RR-Lyr-Sternen mit doppelter Periode entwickelt. Diese Methode macht spektroskopische Beobachtungen überflüssig und hat das Potenzial, die Anzahl der Galaxien mit genauen Entfernungen um mehr als das Zwanzigfache zu vergrößern.

RR Lyr-Sterne sind pulsierende Veränderliche, die 100-mal heller als unsere Sonne und mehr als doppelt so alt sind. Aufgrund des Zusammenhangs zwischen ihrer Pulsationsperiode und der Leuchtkraft können sie als „Standardkerze“ zur Messung von Galaxienentfernungen dienen. Diese Sterne wurden zusammen mit den klassischen Cepheiden häufig für Entfernungsmessungen für Galaxien in unserer Nähe verwendet.

In einer kürzlich in der Fachzeitschrift Nature Astronomy veröffentlichten Studie schlugen Astronomen der Nationalen Astronomischen Observatorien der Chinesischen Akademie der Wissenschaften vor, RR-Lyr-Sterne mit doppelter Periode zur Messung von Galaxienabständen mit einem optimierten Entfernungsfehler von 1–2 % zu verwenden.

Doppelperiodische RR-Lyr-Sterne sind einzigartig, weil sie eine Pulsation mit mehr als einer Periode aufweisen. Die beiden Perioden sind mit Sterneigenschaften wie Masse und Elementhäufigkeit verbunden. Durch die Untersuchung dieser beiden Perioden können Astronomen eine Perioden-Leuchtkraft-Beziehung unabhängig von der Elementhäufigkeit feststellen und so Entfernungsmessungen ausschließlich auf der Grundlage der Photometrie ermöglichen.

Diese neue Methode bietet eine Möglichkeit, Entfernungsmessungen nahegelegener Galaxien allein aus der Photometrie zu erhalten, ohne auf spektroskopische Beobachtungen angewiesen zu sein. Laut Dr. Licai Deng, einem leitenden Forscher am NAOC und Mitautor der Studie, hat diese Methode das Potenzial, die Stichprobe von Galaxien mit hochpräzisen Entfernungsmessungen um den Faktor 20 oder mehr zu vergrößern.

Doppelperiodische RR-Lyr-Sterne liefern nicht nur genaue Entfernungsmessungen, sondern auch wertvolle Informationen über die Häufigkeit von Elementen. Mit der Einführung fortschrittlicher Teleskope wie dem China Space Station Telescope und dem Vera C. Rubin Observatory wird erwartet, dass in Zukunft Zehntausende doppelperiodischer RR-Lyr-Sterne in nahegelegenen Galaxien entdeckt werden. Durch die Nutzung der auf diesen Sternen basierenden Entfernungsmessmethode hoffen Astronomen, eine intuitive 3D-Karte der Lokalen Gruppe zu erstellen und eine hochpräzise Hubble-Konstante zu erhalten.

Insgesamt bietet die Verwendung von RR-Lyr-Sternen mit doppelter Periode als Entfernungsindikatoren einen vielversprechenden Weg, um unser Verständnis des Kosmos und der riesigen Galaxien darin zu verbessern.

Quellen:

– Chen, X., Zhang, J., Wang, S. & Deng, L. (2023). Die Verwendung von Double-Mode-RR-Lyrae-Sternen als robuste Entfernungs- und Metallizitätsindikatoren. Naturastronomie.

– Bildquelle: NAOC