Wissenschaftler entdecken uralte und energiereiche Funksignale und enthüllen damit Geheimnisse des Universums

Astronomen haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht und ein acht Milliarden Jahre altes Radiosignal enthüllt, das beispiellose Energiemengen enthält. Dieser bemerkenswerte Fund wirft Licht auf die unglaubliche Kraft und die Geheimnisse des Universums. Dieser als FRB 20220610A bezeichnete „schnelle Funkausbruch“ dauerte nur eine Millisekunde, setzte jedoch eine erstaunliche Energiemenge frei, die der Energiemenge entspricht, die die Sonne in 30 Jahren aussendet.

Die wahre Natur dieser flüchtigen Ausbrüche war für Wissenschaftler aufgrund ihrer unglaublich kurzen Dauer schon immer ein Rätsel. Experten vermuten jedoch, dass sie aus der Verschmelzung von Galaxien resultieren könnten, einem kosmischen Ereignis, das zur Entstehung neuer Sterne führt. Darüber hinaus können diese Ausbrüche möglicherweise dazu genutzt werden, die Masse von Elementen in der riesigen Ausdehnung zwischen Galaxien zu messen, die bisher unerklärt blieb.

Mitautor der Studie, Ryan Shannon, erklärte: „Wenn wir die Menge normaler Materie im Universum bewerten – alle Atome, aus denen alles besteht, was wir wissen – stellen wir fest, dass mehr als die Hälfte davon fehlt.“ Es wird angenommen, dass sich diese fehlende Materie im Raum zwischen Galaxien befindet und aufgrund ihrer hohen Temperatur und extremen Diffusion mit herkömmlichen Beobachtungstechniken nicht nachweisbar ist.

Das bedeutsame Radiosignal wurde mit dem australischen Radioteleskop SKA Pathfinder entdeckt und anschließend mit einem Teleskop in China genauer untersucht. Diese Folgebeobachtung bestätigte, dass dieser schnelle Radioausbruch der älteste und am weitesten entfernte ist, der jemals entdeckt wurde. Diese Erkenntnisse stellen einen bedeutenden Meilenstein in unserem Verständnis der Entstehung und Entwicklung des Universums dar.

Während die Wissenschaft weiterhin die Rätsel des Kosmos enträtselt, werden Astronomen mit einem weiteren unerklärlichen Phänomen konfrontiert: einem mysteriösen Objekt, das seit 21 Jahren alle 45 Minuten Radiowellen aussendet. Trotz jahrelanger Forschung sind Wissenschaftler immer noch nicht in der Lage, die Ursache oder den Zweck dieser rätselhaften Wiederholung endgültig zu erklären, was auf die unzähligen Geheimnisse hinweist, die in unserem riesigen Universum noch gelöst werden müssen.

FAQ:

F: Was ist ein schneller Funkstoß?

A: Schnelle Funkstöße sind vorübergehende Funksignale, die nur wenige Millisekunden dauern und enorme Energiemengen freisetzen. Ihr Ursprung ist noch nicht vollständig geklärt.

F: Was verursacht schnelle Funkstöße?

A: Die genaue Ursache schneller Funkausbrüche ist ungewiss, es wird jedoch angenommen, dass sie mit kosmischen Ereignissen wie der Verschmelzung von Galaxien oder dem Kollaps von Neutronensternen zusammenhängen.

F: Welche Materie fehlt im Universum?

A: Unter fehlender Materie versteht man die unerklärte Masse im Universum, von der angenommen wird, dass sie zwischen Galaxien existiert. Man geht davon aus, dass dieser Stoff aufgrund seiner extrem hohen Temperatur und geringen Dichte schwer nachzuweisen ist.

F: Wie wurde der älteste schnelle Funkausbruch entdeckt?

A: Der älteste bekannte schnelle Radioausbruch, FRB 20220610A, wurde mit dem australischen Radioteleskop SKA Pathfinder entdeckt und mit einem Teleskop in China bestätigt.

Quellen: Science (Zeitschrift)