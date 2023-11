Ein acht Milliarden Jahre altes Radiosignal enthüllt erstaunliche Energieniveaus

By

Eine bahnbrechende Entdeckung von Astronomen hat eine schockierende Offenbarung über das Universum enthüllt. In einer kürzlich in der Fachzeitschrift Science veröffentlichten Studie zeichneten Forscher einen „schnellen Funkausbruch“ auf, der nur eine Millisekunde dauerte. Dieser Ausbruch mit dem Namen FRB 20220610A emittierte eine erstaunliche Energiemenge, die der Energiemenge entspricht, die die Sonne in 30 Jahren freisetzt.

Die wahre Natur dieser schnellen Funkausbrüche hat Wissenschaftler aufgrund ihrer flüchtigen Dauer lange verwirrt. Es gibt jedoch immer mehr Hinweise darauf, dass diese Ausbrüche das Ergebnis galaktischer Verschmelzungen sein könnten, die zur Bildung neuer Sterne führen. Darüber hinaus könnten sie möglicherweise als wertvolles Werkzeug zur Messung der Masse schwer fassbarer Elemente dienen, die sich zwischen Galaxien befinden.

Co-Autor Ryan Shannon brachte eine zum Nachdenken anregende Idee zum Ausdruck, die Licht auf ein tiefgreifendes Geheimnis wirft. „Wenn wir die gesamte normale Materie im Universum berücksichtigen“, sagte er, „stellen wir fest, dass mehr als die Hälfte dessen, was erwartet wird, fehlt.“ Die vorherrschende Theorie geht davon aus, dass diese fehlende Materie möglicherweise in der riesigen Fläche zwischen Galaxien verborgen ist und aufgrund ihrer extremen Temperatur und diffusen Natur einer Entdeckung mit herkömmlichen Mitteln entgeht.

Die Entdeckung dieses bemerkenswerten Radiosignals wurde durch das australische Radioteleskop SKA Pathfinder ermöglicht. Nachfolgende Beobachtungen mit einem Teleskop in China bestätigten weiter, dass dieser schnelle Radioausbruch nicht nur das älteste, sondern auch das am weitesten entfernte bisher entdeckte Beispiel ist.

Die Suche nach einem Verständnis der Rätsel des Universums geht weiter, während die Wissenschaftler immer noch von einer anderen Entdeckung überrascht sind. Seit 45 Jahren beobachten Astronomen ein mysteriöses Objekt, das alle 21 Minuten Radiowellen aussendet, ohne seinen Ursprung oder Zweck zu verstehen.

FAQ:

F: Was ist ein schneller Funkstoß?

A: Ein schneller Funkstoß ist ein kurzer, aber äußerst starker Ausbruch hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung.

F: Was ist FRB 20220610A?

A: FRB 20220610A ist die Bezeichnung für den in der Studie aufgezeichneten spezifischen schnellen Funkstoß.

F: Was verursacht schnelle Funkstöße?

A: Die genaue Ursache schneller Funkausbrüche ist noch nicht vollständig geklärt, es wird jedoch angenommen, dass sie mit Phänomenen wie galaktischen Verschmelzungen und der Bildung neuer Sterne zusammenhängt.

F: Was ist die fehlende Materie im Universum, auf die in dem Artikel Bezug genommen wird?

A: Die fehlende Materie bezieht sich auf die Diskrepanz zwischen der Menge normaler Materie, die von aktuellen Modellen des Universums vorhergesagt wird, und der Menge, die beobachtet werden kann.