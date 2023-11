Ein uraltes Radiosignal aus den Tiefen des Universums enthüllt Geheimnisse der galaktischen Schöpfung

In einer bahnbrechenden Entdeckung haben Astronomen ein erstaunliches Radiosignal entdeckt, das vor acht Milliarden Jahren entstand. Dieser gewaltige Energieausbruch, bekannt als FRB 20220610A, dauerte nur eine Millisekunde, setzte jedoch eine unvorstellbare Energiemenge frei, die den Emissionen der Sonne über drei Jahrzehnte entspricht. Dieser verblüffende Fund, der in Science veröffentlicht wurde, bietet nicht nur einen Einblick in die mysteriöse Natur dieser schnellen Radiostöße, sondern liefert auch wertvolle Einblicke in die Entstehung von Sternen.

Schnelle Funkausbrüche gehören zu den rätselhaftesten Phänomenen im Kosmos. Aufgrund ihrer Flüchtigkeit erwies es sich für Wissenschaftler als schwierig, ihren wahren Ursprung zu verstehen. Es besteht jedoch zunehmend Konsens darüber, dass diese Ausbrüche entstehen, wenn Galaxien kollidieren und die Geburt neuer Sterne auslösen. Darüber hinaus glauben Wissenschaftler, dass diese kosmischen Ereignisse dazu dienen könnten, das Rätsel um die fehlende Materie im Universum zu lösen.

Co-Autor Ryan Shannon erklärt, dass der Großteil der erwarteten normalen Materie des Universums – bestehend aus den Atomen, aus denen alle bekannten Elemente bestehen – zwar weiterhin unberücksichtigt bleibt, sich aber wahrscheinlich im riesigen Raum zwischen Galaxien befindet. Mit traditionellen Beobachtungstechniken ist es jedoch schwierig, diese Materie zu erkennen, da sie unglaublich diffus und glühend heiß sein kann.

Die Entdeckung dieses bedeutsamen Radiosignals wurde durch das australische Radioteleskop SKA Pathfinder ermöglicht, das den Ausbruch erstmals entdeckte. Weitere Untersuchungen wurden dann mit einem Teleskop in China durchgeführt und bestätigten, dass dieser schnelle Radioausbruch das älteste und am weitesten entfernte bisher gefundene Exemplar ist. Jede neue Enthüllung bringt Wissenschaftler der Aufklärung der Geheimnisse unseres Universums näher.

FAQ:

F: Was ist FRB 20220610A?

A: FRB 20220610A bezieht sich auf einen besonders schnellen Radioausbruch, der von Astronomen entdeckt wurde. Es handelt sich um ein uraltes Radiosignal, das vor acht Milliarden Jahren entstand.

F: Was verursacht schnelle Funkstöße?

A: Es wird angenommen, dass schnelle Radioausbrüche auftreten, wenn Galaxien kollidieren und die Bildung neuer Sterne auslösen.

F: Welche Materie fehlt im Universum?

A: Fehlende Materie bezieht sich auf die unerklärte normale Materie im Universum, von der Wissenschaftler vermuten, dass sie zwischen Galaxien existiert, die aber mit herkömmlichen Techniken schwer zu beobachten ist.

F: Wie wurde das alte Funksignal erkannt?

A: Das Signal wurde zuerst mit dem australischen Radioteleskop SKA Pathfinder entdeckt und anschließend mit einem Teleskop in China beobachtet und validiert.