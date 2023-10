Beobachtung des Supernova-Überrests in Cygnus: Neue Erkenntnisse von Hubble

Forscher haben kürzlich eine neue Studie im Astrophysical Journal veröffentlicht, die auf Beobachtungen des Hubble-Weltraumteleskops des Cygnus Loop basiert, eines etwa 2600 Lichtjahre entfernten Supernova-Überrests. Die Studie konzentriert sich auf einen nordöstlichen Abschnitt des Cygnus Loop, der seit zwei Jahrzehnten vom Hubble beobachtet wird.

Die Hubble-Bilder des Cygnus-Loops offenbaren komplizierte Details und liefern wertvolle Einblicke in die Dichteunterschiede, denen die von der Supernova-Explosion erzeugten Stoßwellen bei ihrer Ausbreitung durch den Weltraum ausgesetzt sind. Diese Stoßwellen erzeugen Turbulenzen in den Regionen dahinter. Laut Hauptautor Ravi Sankrit vom Space Telescope Science Institute sind die Hubble-Bilder spektakulär und bieten eine beispiellose Klarheit, sodass Wissenschaftler genau untersuchen können, was am Rande der sich ausdehnenden Stoßwelle geschieht.

Die Studie untersucht ein Filament der Balmer-Linie, einen dünnen Gasfetzen, der auf den Hubble-Bildern rötlich-orange erscheint. Balmerlinien sind Spektrallinienemissionen von Wasserstoffatomen, die unterschiedliche Energiezustände anzeigen. Die Schockwelle des Supernova-Überrests erhitzt den neutralen Wasserstoff, der dann abkühlt und Photonen freisetzt, wodurch das Filament rot erscheint. Das spezifische Energieniveau der Photonen wird als H-Alpha-Linie bezeichnet und ist im gesamten Universum als tiefrote Spektrallinie sichtbar.

Die Forschung analysiert auch eine andere Spektrallinie namens OIII, die blau erscheint und durch ionisierten Sauerstoff verursacht wird. Die OIII-Emission liegt weiter hinter der Stoßwelle und ist in den Hubble-Bildern sichtbar. Durch die Messung der Doppler-Verschiebung im Licht von H-alpha und OIII können Astronomen die Radialgeschwindigkeit des Gases bestimmen, wenn es sich vom Supernova-Überrest nach außen ausdehnt.

Die Beobachtungen zeigen, dass sich das Gas in der Cygnus-Schleife mit über einer halben Million Meilen pro Stunde bewegt, wobei Geschwindigkeitsschwankungen zu einer welligen Blattmorphologie führen. Diese Wellen in der Gasschicht entstehen, wenn die Stoßwelle auf unterschiedliche Dichten im interstellaren Medium trifft.

Die Studie identifiziert und kartiert außerdem drei Arten von Schocks im Cygnus-Loop: strahlende, nicht strahlende und Übergangsschocks. Die Beobachtung und das Verständnis des Verhaltens dieser Schocks geben Aufschluss darüber, wie sich Supernova-Überreste entwickeln, wenn ihre Schockwellen durch den Weltraum wandern und mit anderer Materie interagieren.

Insgesamt haben die Hubble-Beobachtungen des Cygnus-Loops atemberaubende Einblicke in die sich ausdehnende Stoßwelle und ihre Wechselwirkungen mit dem umgebenden interstellaren Medium geliefert. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass sich die Stoßfront in den letzten 20 Beobachtungsjahren reibungslos bewegt hat, ohne dass es zu Verzögerungen oder nennenswerten Veränderungen in der Morphologie oder Helligkeit kam.

Quellen:

– Das Astrophysikalische Journal

– Weltraumteleskop-Wissenschaftsinstitut